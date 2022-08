Grabung in Nürnberger Altstadt bringt außerordentlichen Fund zum Vorschein

Archäologen ist bei einer Grabung in der Nürnberger Altstadt ein fulminanter Fund gelungen. Auf dem Areal einer abgerissenen Kirche stießen sie auf eine Fußbodenheizung aus dem 14. Jahrhundert. "Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Luxusausstattung", erklärt Stadtarchäologin Melanie Langbein im Gespräch mit inFranken.de. Dies deute darauf hin, dass im Mittelalter vor Ort die gehobene Bevölkerungsschicht ansässig war. "Interessant an der ganzen Fläche ist, dass es sich hier nicht um eine normale Handwerkerfläche handelt", betont die Expertin.

Grabung in Nürnberg führt zu seltenem Fund: Fußbodenheizung aus dem 14. Jahrhundert entdeckt

Die Grabungen auf dem Areal der Neuapostolischen Kirche unweit des Augustinerhofs laufen seit Ende Januar. Die abgerissene alte Kirche der christlichen Religionsgemeinschaft wird durch einen Neubau ersetzt. Nürnbergs Stadtarchäologin zufolge spricht vieles dafür, dass das Grundstück einst von Patriziern bewohnt wurde, der damaligen politisch und gesellschaftlichen Führungsschicht der Stadt Nürnberg.

"Unterhalb des Fußbodens strömte Heißluft", sagt Langbein mit Blick auf die Funktionsweise der ausgeklügelten Erfindung. Die Wärme zirkulierte demnach in einem etwa 80 Zentimeter großen Schacht. "Die Luft verteilt sich dabei zentral auf die gesamte Fläche." Die Expertin zeigt sich infolge der raren Entdeckung begeistert. "Eine derartige Ausstattung habe ich bislang nur bei zwei anderen Grabungen in Nürnberg gesehen."

Zu den interessanten Funden auf der Grabungsfläche zählt außerdem ein tönerner Pferdekopf, der augenfällig ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert stammt. "Solche Tongefäße wurden häufig in Form von Tieren ausgestaltet", berichtet Langbein. "Dabei handelt es sich entweder um eine Kanne oder ein Gefäß zum Händewaschen", sagt die Archäologin mit Blick auf das vorliegende Objekt.

Archäologen finden mittelalterlichen Pferdekopf - Stadtarchäologin nennt großen Vorteil von Grabungsort

Neben Bodenheizung und Pferdekopf brachte die Grabung in der Altstadt noch etliche weitere historische Hinterlassenschaften ans Tageslicht. "Was uns am Fundmaterial gefreut hat, waren auch ein paar Handwerkerabfälle wie eine Gussform. Ferner liegen nun Hinweise auf einen ortsansässigen Würfelmacher vor.

Weitere Relikte aus Nürnbergs spannender Vergangenheit sind derweil nicht ausgeschlossen. "Der Großteil der Arbeiten ist abgeschlossen", konstatiert Langbein. Je nach Planungsstand des Kirchenneubaus wird die Grabung womöglich aber fortgesetzt.

"Wir haben hier eine komplexe archäologische Situation." Das Besondere in diesem Fall: "Die Kirche soll künftig auf einer Bodenplatte stehen", erklärt die Stadtarchäologin. "Die darunter liegende Bodenschichten werden so nicht in Mitleidenschaft gezogen." Die untere Schicht bleibt auf diese Weise unberührt. Der große Vorteil: "Was aktuell nicht ausgegraben wird, bleibt für die Nachwelt erhalten."

