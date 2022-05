Oberbürgermeister Marcus König (CSU) plane im Jahr 2022 die „Mobilen Bürgerversammlungen“ mit vier Veranstaltungen fortzusetzen. "Mit dem Rad – oder bei der ersten Veranstaltung zu Fuß – sind die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, das Stadtoberhaupt sowie Referentinnen und Referenten und Fachleute aus der Verwaltung zu begleiten und Informationen zur Stadtentwicklung aus erster Hand zu erhalten", so die Stadt Nürnberg.

Start sei immer am Schönen Brunnen auf dem Hauptmarkt. Am Mittwoch, 1. Juni, um 17 Uhr lade die Stadtspitze zu einem „Altstadtspaziergang“, radelnd gehe es dann weiter am Mittwoch, 6. Juli, um 17 Uhr zum Thema „Mobilitäts- und Klimapakt Nürnberg“. Am Donnerstag, 21. Juli, um 16 Uhr drehe sich bei einer „Mobilen Familienversammlung“ alles um den Bereich „Retten, Bergen, Helfen, Schützen“.

Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr am Donnerstag, 4. August, um 16 Uhr widme sich der Frage „Stadtentwicklung Nürnberg – Wachstum und Nachverdichtung mit Augenmaß?“ Die erste Tour am Mittwoch, 1. Juni, finde als „Altstadtspaziergang“ und dementsprechend zu Fuß statt. Sie beginne um 17 Uhr am Schönen Brunnen auf dem Hauptmarkt, so die Stadt.

Gegen 17.10 Uhr gebe es schräg gegenüber am Haus der Wirtschaft der IHK Informationen und Besichtigung nach dem Um- und Neubau. Gegen 17.35 Uhr werde vor Ort die Umgestaltung des Nägeleinsplatzes vorgestellt und gegen 18.10 Uhr die Umgestaltung der U-Bahnpassage Lorenzkirche.

Informationen zu den neuen Fußgängerzonen erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Spaziergangs gegen 18.35 Uhr an der Mauthalle in der Königstraße. Ebenfalls in der Königstraße erläutere der „Straßenkreuzer“ gegen 19 Uhr seine Arbeit an der neu eröffneten „Kreuzerbude“.

Gegen 19.30 Uhr blicke die Runde mit der Nürnberger City Werkstatt in die Zukunft des Theresienplatzes: Hier entstehe "eine kleine, grüne Oase mit Sitzplätzen und Schatten spendenden Bäumen mitten in der historischen Altstadt". Zum Ausklang geht es gegen 20 Uhr ins„Bratwurst Röslein“ am Rathausplatz.

Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die Unterstützung für die Teilnahme an der „Mobilen Bürgerversammlung“ benötigen, können sich

unter Telefon 09 11 / 2 31-51 05

oder über das Kontaktformular auf der Homepage melden.

Vorschaubild: © Gerhard G./ Pixabay (Symbolfoto)