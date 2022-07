Neue Aldi-Filiale in der Innenstadt - Discounter in Nürnberg zieht um

- zieht um 790 Quadratmeter Verkaufsfläche: Größere Filiale in der Schlüsselstraße

Alte Filiale "nicht mehr zeitgemäß" - Neuer Standort eröffnet am Donnerstag (21. Juli 2022)

Gesamtes Team wechselt - weitere Mitarbeiter*innen gesucht

Aldi hat seine Filiale in der Königsstraße aufgegeben. Der Discounter wurde bereits in den 70er Jahren eröffnet und sei aus Platzgründen "heute nicht mehr zeitgemäß", teilt die Unternehmensgruppe Aldi Süd auf Anfrage von inFranken.de mit. Dafür soll bereits kommende Woche ein neuer Standort aufmachen: In der Schlüsselstraße mit "direktem Zugang zur Fußgängerzone" wird am Donnerstag (21. Juli 2022) die neue Aldi-Filiale eröffnen.

Neuer Aldi in Nürnberg: Das erwartet Kund*innen in der Innenstadt-Filiale

Die Kund*innen erwartet eine Verkaufsfläche von 790 Quadratmetern mit neuem Design, "das den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Lebensmittel legt." Im Eingangsbereich seien teils gekühltes Obst und Gemüse sowie Frischfleisch und Fisch zu finden. Außerdem gibt es im neuen Aldi auch "Meine Backwelt" - täglich mehrmals frische Backwaren, darunter Brot- und Brötchen-Sorten sowie Convenience-Produkte.

Über das Jahr und die Regionen hinweg verteilt bietet Aldi insgesamt über 2500 regionale Artikel wie Obst, Gemüse, Wein, Markenartikel oder regionale Backwaren von Bäckern aus der jeweiligen Region an. Parkmöglichkeiten seien bei Bedarf im benachbarten Wöhrl-Parkhaus zu finden.

Die neue Aldi-Filiale sei zudem mit einem nachhaltigen Konzept versehen. Die gesamte Beleuchtung erfolge über eine energiesparende LED-Ausstattung, zusätzlich verwende man neuste Kältetechnik "mit umweltschonender CO₂-Technologie". Am Donnerstag (21. Juli 2022) wird der neue Aldi-Standort in der Schlüsselstraße in Nürnberg zum ersten Mal eröffnen.