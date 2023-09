Nürnberg: 29-Euro-Ticket für weitere Gruppe erhältlich - bereits kommende Woche

Wie die Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH in folgender Pressemitteilung ankündigt, können Studierende das bayerische Ermäßigungsticket ab dem 11. September 2023 beim VGN beziehungsweise dem Vertriebspartner VAG bestellen:

Nach den Azubis und Freiwilligendienstleistenden profitieren nun auch alle, die an bayerischen Hochschulen eingeschrieben sind, von dem vergünstigten Ticket. Gültig ist die Fahrkarte dann ab dem 1. Oktober. Das Ticket wird als digitales Abo ausgegeben und ist wie jedes Deutschlandticket monatlich kündbar. Für 29 Euro pro Monat sind Studierende damit deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr mobil. Der Freistaat Bayern bezuschusst das Deutschlandticket mit 20 Euro pro Monat. Studierende an Hochschulen im VGN inklusive der Erweiterungsgebiete Hof, Coburg, Tirschenreuth, Wunsiedel, Kulmbach und Kronach erhalten die Fahrkarte als HandyTicket im VGN Onlineshop unter MeinAbo oder über die Apps VGN Fahrplan & Tickets sowie NürnbergMOBIL. Wer hingegen an der OTH Amberg-Weiden immatrikuliert ist, kann das Ticket ausschließlich bei der Länderbahn kaufen.

Berechtigung wird meist automatisch geprüft

Die Mehrzahl der Hochschulen unterstützt die Berechtigungsprüfung über die digitale Hochschulanmeldung, die Studierenden brauchen dort kein Formular als Berechtigungsnachweis. Ob sie ein Ermäßigungsticket erhalten dürfen wird beim Kaufvorgang über die Anmeldung mit dem Hochschulzugang automatisch geprüft. Eine Liste der Hochschulen, die noch ein abgestempeltes Formular benötigen, findet sich unter vgn.de/ermaessigungsticket-studi.

Weitere Angebote für Studierende

An einigen Hochschulen im VGN-Gebiet existieren solidarische Semestertickets, die von allen Studierenden im Voraus mit dem Semesterbeitrag bezahlt wurden. Hier besteht die Möglichkeit, ein bayerisches Ermäßigungsticket als Upgrade zum bestehenden Semesterticket zu kaufen. In diesem Fall wird der Semesterticketpreis auf den Preis des bayerischen Ermäßigungstickets angerechnet, damit keine Doppelbelastung eintritt.

Dies ist an den Unis in Bamberg und Bayreuth, der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth sowie den Hochschulen Hof und Coburg und der OTH Amberg-Weiden der Fall.

Semesterticket Erlangen-Nürnberg entfällt

Mit der Einführung des Ermäßigungstickets für Studierende entfällt ab dem Wintersemester 2023/24 auf mehrheitlichen Wunsch der Studierenden das Semesterticket Erlangen-Nürnberg.

Erste Verkaufszahlen des Ermäßigungstickets für Azubis und Freiwilligendienstleistende

Bereits etwa 5000 Azubis und Freiwilligendienstleistende haben im August ein Ermäßigungsticket beim VGN vorbestellt. Der VGN geht davon aus, dass aufgrund der Urlaubszeit viele ihr Ticket erst in den kommenden Tagen und Wochen bestellen.

Alle weiteren Informationen unter www.vgn.de/ermaessigungsticket-studi und www.vgn.de/studierende.