Seit dem 14.09.2022 wird die 17-jährige Jessica K. aus Fürstenfeldbruck in Oberbayern vermisst. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am 29. September 2022 bekannt gab, könnte die Gesuchte sich ersten Erkenntnissen zufolge im Raum Nürnberg aufhalten.

Das Polizeipräsidium Oberbayern bittet deshalb auch in Mittelfranken um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisst: Hält sich Jessica K. im Raum Nürnberg auf?

Was zu dem Aussehen von Jessica K. bekannt ist:

schlank

sehr lange, glatte Haare

zuletzt bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, schwarzer Schlaghose und grauen Turnschuhen

lange künstliche Fingernägel

künstliche Wimpern

Die Vermisste ist in Fürstenfeldbruck wohnhaft und hat am genannten Tag die elterliche Wohnung selbstständig verlassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sie sich in Begleitung einer Freundin im Raum Nürnberg aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141 6120 sowie alle anderen Polizeidienststellen oder der Polizeinotruf 110 entgegen.