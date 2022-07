Nachts am Karfreitag (15. April 2022) sind gegen 23:30 Uhr ein 36-Jähriger und ein 17-Jähriger am Bahnsteig Neunkirchen am Sand aneinandergeraten. Laut Polizei soll es zunächst zu einer Schubserei und Rangelei gekommen sein. Im weiteren Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung bekam der Ältere vom Jüngeren einen Faustschlag gegen den Kopf und stürzte daraufhin mit dem Gesicht nach vorne auf den Boden des Bahnsteigs. Dabei wurde der 36-Jährige schwer am Kopf verletzt.

Zur Rekonstruktion des Tatablaufs, bittet die Polizei Reisende, welche am Karfreitag am Bahnsteig Gleis 2 auf den Zug RB58552 in Richtung Lauf/Nürnberg mit der Abfahrtszeit 23:33 Uhr gewartet haben, sich zu melden.

Ebenso werden Reisende, welche sich am 15. April im Zug RB 58565 von Nürnberg Hauptbahnhof in Richtung Neuhaus/Pegnitz am Halt in Neunkirchen am Sand um etwa 23:30 Uhr befunden haben, gebeten, Kontakt mit der Nürnberger Polizei, unter der Telefonnummer 0911 205551-0 aufzunehmen.