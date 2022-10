McFit verkürzt Öffnungszeiten in einzelnen Studios

Auch Fitnessstudio in Nürnberg von Maßnahme betroffen

von betroffen "Um aktiv einen Beitrag zu leisten": Schritt erfolgt wegen Energiekrise

Die Energiekrise trifft neben den Verbrauchern auch viele Firmen mit voller Wucht. Vor allem energieintensive Betriebe ächzen unter den stark steigenden Kosten. Auch in den Fitnessstudios geht die negative Entwicklung in Sachen Strom und Heizung nicht spurlos vorbei. In manchen Einrichtungen wurde daher beispielsweise der Saunabetrieb zurückgefahren. Die Fitnessstudio-Kette McFit reagiert ebenfalls mit einer Maßnahme auf die derzeitige Situation: Das Unternehmen wirbt mit rund um die Uhr geöffneten Studios. Um Energie zu sparen, bleiben einzelne Center fortan aber erst einmal nachts zu - etwa das McFit in der Laufamholzstraße in Nürnberg.

McFit will Energie sparen: Fitnessstudio in Nürnberg bleibt nachts künftig geschlossen

Die Öffnungszeiten werden laut Unternehmensangaben bloß in wenigen Fitnessstudios reduziert. "Von der nächtlichen Schließung ist aktuell nur ein geringer Teil unserer McFit-Studios betroffen", wird Kommunikationsleiter Pierre Geisensetter in einem Statement an inFranken.de zitiert. "In Franken ist das ausschließlich das Studio in Nürnberg-Mögeldorf." Ab Dienstag (1. November 2022) ist das Center in der Laufamholzstraße in der Zeit von 0 bis 6 Uhr geschlossen, heißt es vonseiten der dortigen Studioleitung.

Die getroffene Entscheidung ist offensichtlich wohlüberlegt. Geisensetter zufolge seien vorab umfangreiche Analysen durchgeführt worden, um zu ermitteln, in welchen Studios die Auslastung in der Nacht am geringsten und eine nächtliche Schließung am sinnvollsten ist. "Als weltweit größter Fitnesskonzern ist es momentan wichtiger denn je, mit Ressourcen bewusst umzugehen", erklärt der McFit-Kommunikationsleiter. "Und mit dieser Maßnahme wurde eine Entscheidung getroffen, um aktiv einen Beitrag zu leisten und Energie einzusparen."

