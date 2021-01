Nürnberg vor 39 Minuten

Internes Schreiben

Insolvenz: Bekannte Restaurantkette soll fast allen Mitarbeitern gekündigt haben

Das Steakhaus-Restaurant Maredo in Nürnberg bleibt dauerhaft geschlossen. Die Restaurantkette ist schon seit März 2020 in einem Insolvenz-Verfahren. Nun soll ein interner Brief die Kündigung fast aller Mitarbeiter bekannt gegeben haben.