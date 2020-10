Lothar Matthäus, Weltmeister von 1990 und aktueller TV-Experte bei "Sky", war am Freitag (2. Oktober 2020) zu Gast in Nürnberg. Dabei trat er in einer ungewohnten Rolle auf: Der 59-Jährige war als deutsch-ungarischer Botschafter vor Ort.

Grund dafür, war der Besuch des ungarischen Außenministers Péter Szijjártó anlässlich der Einweihung des neuen Konsulats in Nürnberg. Nach der Einweihung trug sich Szijjártó zudem in das goldene Buch der Stadt ein.

Nürnberg: Matthäus als Botschafter vor Ort

Als ehemaliger Nationaltrainer Ungarns trat Matthäus dabei als Vermittler auf. Der 59-Jährige lebt unter anderem seit mehr als 15 Jahren dort.