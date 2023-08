Lauf : Postbank-Filiale kündigt Schließung an - was jetzt auf Kunden zukommt

: kündigt an - was jetzt auf zukommt Auch Post-Dienstleistungen betroffen: Wo in Zukunft noch Briefe und Pakete abgegeben werden können

betroffen: Wo in noch und abgegeben werden können Immobilien-Investor mit großen Plänen in Lauf: Das soll an Ort und Stelle entstehen

Die Postbank-Filiale am Plärrer 11 in Lauf an der Pegnitz muss zum 8. September 2023 schließen. Von der Schließung seien demnach auch die bis dato in der Filiale angebotenen Post-Dienstleistungen betroffen. Erst Anfang des Jahres hatte die Postbank angekündigt, ihre einzige Filiale in Lichtenfels schließen zu müssen. Die Postbank-Kunden in Lichtenfels waren damals an den nächstgelegenen Standort in Coburg verwiesen worden, obwohl dieser rund 25 Kilometer von Lichtenfels entfernt liegt. Ganz so hart dürfte es die Kundschaft in Lauf allerdings nicht treffen. Wie die Postbank auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, habe man sich nämlich bereits um Ersatz gekümmert. Für das Grundstück am Plärrer 11 hat ein Immobilien-Investor indes bereits ganz andere Pläne.

Postbank-Filiale in Lauf muss schließen und eröffnet an neuem Standort: "Ziehen in Kürze um"

"Die Filiale am Plärrer 11 schließen wir ab dem 8. September", bestätigt die Postbank jetzt auf Nachfrage von inFranken.de. Grund für die unerwartete Schließung sei demnach ein "endender Mietvertrag". Bei der "recht kurzfristigen Suche nach einem neuen Standort" sei man aber bereits fündig geworden. "Unsere Kundinnen und Kunden in Lauf sind uns wichtig, deshalb werden wir mit einer eigenen Filiale in Lauf bleiben und ziehen dafür in Kürze um", heißt es vonseiten der Postbank.

"Unsere Kundinnen und Kunden finden ihre Postbank dann ab Mitte September am neuen Standort in der Briver Allee 11", heißt es vonseiten des Unternehmens. In der neuen Filiale stünden demnach auch in Zukunft weiterhin "die gewohnten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Beratung zur Verfügung". Zudem könnten Postbank-Kunden und-Kundinnen den SB-Bereich am neuen Standort täglich im Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr für die Versorgung mit Bargeld nutzen.

Allerdings werde es in der neuen Filiale dann keine Post-Dienstleistungen mehr geben. "Das Angebot an Post-Dienstleistungen übernimmt dann die neu eröffnete Partner-Filiale der Deutschen Post in der Wetzendorfer Straße 1", heißt es vonseiten der Postbank. Anstelle der alten Postbank-Filiale am Plärrer 11 soll dort in Zukunft neuer Wohn- und Gewerberaum geschaffen werden. Wie der Immobilien-Investor P&P Group mitteilt, werden dort bis November 2025 auf einer Fläche von 3.200 Quadratmetern unter anderem 53 neue Wohneinheiten entstehen. Weitere Nachrichten aus dem Nürnberger Land findet ihr hier.