Lauf: Freunde übernehmen Kult-Kneipe "ZanziBar" - "Spinnerei, die ernst wurde"

Zufällige Idee

"Spinnerei, die ernst wurde": Zwei Freunde übernehmen Kult-Kneipe im Raum Nürnberg

Zwei Freunde, die sich seit der Schule kennen, haben die "ZanziBar" in Lauf an der Pegnitz übernommen. Was für die beiden zunächst eine spaßige Idee war, hat sich in eine immer ernstere Richtung gewendet - und seit dem 3. März 2023 kann die Bar wieder besucht werden.