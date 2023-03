Erlangen: Irish Pub "Goldener Mond" hat wiedereröffnet

"Haben uns die Gäste sehr gedankt": Geschäftsführerin äußert sich

"Den 'Mond' wieder als 'Mond' eröffnen": Das erwartet die Gäste

Im Jahr 2020 schloss das Irish Pub "Goldener Mond" in Erlangen seine Türen. Zwei ehemalige Gäste, darunter Benedikt Schneider von der Eventmanagement-Firma "Die Rumfahrer", haben die Kneipe daraufhin erworben und saniert. Am 2. März 2023 öffnete das Kult-Pub endlich wieder. Ines Boubaker bleibt die Geschäftsführerin des Kult-Pubs. Im Gespräch mit inFranken.de gibt sie Einblicke in die Wiedereröffnung und berichtet von Altbewährtem und Neuerungen.

Update vom 08.03.2023: Beliebtes Irish Pub "Goldener Mond" öffnet nach über zwei Jahren wieder - "waren wahnsinnig viele alte Stammgäste da"

"Die Eröffnung war sehr, sehr gut. Es waren wahnsinnig viele alte Stammgäste da und auch neue Gäste", berichtet Boubaker. "Es haben sich alle gefreut, es war ein breites Lächeln bei allen zu sehen und zu spüren." In den letzten Monaten seien die Räumlichkeiten des Kult-Pubs renoviert worden, unter anderem sei die abgehängte Decke herausgenommen und die Wände mit frischer Farbe gestrichen worden, erklärt die Geschäftsführerin.

Alles in allem sehe das Irish Pub allerdings noch so aus wie früher: "Wir hatten den Wunsch, den 'Mond' wieder als 'Mond' zu eröffnen", so Boubaker. Das Team habe den Räumlichkeiten "nicht die Gemütlichkeit nehmen" wollen: "Das haben uns die Gäste sehr gedankt." Auch das Getränkeangebot sei gleich geblieben, von Whiskys über Kilkenny-Bier bis hin zu Rum und Cocktails sei alles dabei. Zusätzlich beziehe der Pub auch Getränke von der Erfrischungs-Getränke-Union Kulmbach.

Speisen gebe es keine: "Die gab es noch nie und gibt es auch jetzt nicht", so Boubaker. Das liege daran, dass die Kneipe keine Küche besitzt. Live-Musik werde nach wie vor ebenfalls angeboten. Der "Goldene Mond" ist Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet.

Erstmeldung vom 22.12.2022: Erlanger Irish Pub "Goldener Mond" soll erhalten bleiben - Whisky-Tastings geplant

Benedikt Schneider von der Eventmanagement-Firma "Die Rumfahrer" hat gemeinsam mit einem Partner das Kult-Pub "Goldener Mond" in Erlangen erworben. Dieser ist seit Oktober 2020 geschlossen - und soll laut Plan in wenigen Wochen wieder aufmachen. Wie Schneider inFranken.de erklärt, wird die vorherige Betreiberin Ines Boubaker auch in Zukunft die Geschäftsführerin sein. "Wir wollen an dem bestehenden Konzept nichts verändern. Das Pub ist eine Institution in Erlangen", fasst der ehemalige Gast begeistert zusammen. "Wir wollen Erlangen diese Institution wieder zurückgeben."

Lediglich der Nebenraum solle anders genutzt werden. "Wir werden dort Rum- und Whisky-Tastings anbieten und ihn für Feiern zur Verfügung stellen. Das Pub an sich bleibt aber Pub, wie er es immer war." Schneider zitiert Boubak: "Alles, was früher schlecht war, stellen wir ab und machen es besser."

Schneider bezieht sich dabei auf das Gebäude und die laufenden Sanierungen. So sei der Putz an der Decke erneuert worden und die typisch dunkle Holzvertäfelung sei geschliffen und gespachtelt worden. Auch an der Barkühlung und der Zapfanlage habe man im Sinne der Modernisierung Hand angelegt.

Live-Musik im "Goldenen Mond" bleibt erhalten - Erlanger Pub feiert im Februar Wiedereröffnung

Weiterhin soll es laut Schneider jedes Wochenende Live-Musik geben. "Es wird auch Sonderveranstaltungen geben und den St. Patrick's Day wollen wir ganz groß feiern", kündigt Benedikt Schneider an. Das Personal stehe auch schon in den Startlöchern. Mitte oder Ende Februar 2023 soll die Eröffnung des Erlanger Irish Pubs "Goldener Mond" stattfinden.

