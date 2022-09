Lauf an der Pegnitz vor 52 Minuten

Feuerwehreinsatz

"Massive Rauchentwicklung am Ortsrand": Feuerwehr sieht Rauchwolke schon bei der Anfahrt

In Lauf kam es am Mittwochnachmittag (31. August 2022) zu einer "massiven Rauchentwicklung am Ortsrand von Kotzenhof". Die Feuerwehr wurde alarmiert.