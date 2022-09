Lauf an der Pegnitz : Vollsperrung nach Unfall auf A9 am späten Mittwochnachmittag (31. August 2022)

: nach auf am späten Mittwochnachmittag Mehrere Autos beteiligt: Unfall verursacht zweistündigen Feuerwehreinsatz

beteiligt: Unfall verursacht Drei Verletzte: Eine Frau kommt ins Krankenhaus

Am Mittwochnachmittag (31. August 2022) um 17.45 Uhr ereignete sich auf der A9 bei Lauf an der Pegnitz ein Auffahrunfall mit drei Autos, in dessen Folge es zu einer Vollsperrung der Autobahn kam. Wie die Feuerwehr Lauf mitteilte, sei man anfangs mit der Meldung "Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" zum Einsatzort gerufen worden.

Unfall auf A9 bei Lauf: Drei beteiligte Autos - schlimmer Verdacht bestätigt sich "glücklicherweise nicht"

Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, "befand sich eine Person bereits in medizinischer Versorgung". Die erste Meldung, wonach eine Person beim Unfall eingeklemmt worden sei, "bestätigte sich glücklicherweise nicht". Das berichtet die Feuerwehr Heuchling, die ebenfalls an den Unfallort gerufen wurde.

Wie die Polizei Mittelfranken gegenüber inFranken.de mitteilte, sei zuvor eine Fahrerin mit ihrem Wagen auf der rechten Spur auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren, woraufhin dieses ins Schleudern kam und ein weiteres Auto touchiert hat. Die Fahrerin des auffahrenden Autos sei mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei weitere Insassen der Autos seien leicht verletzt.

Die Autobahn blieb bis zum Abtransport aller beteiligten Fahrzeuge komplett gesperrt, heißt es vonseiten der Feuerwehr Heuchling. Laut Polizei Mittelfranken sei die Vollsperrung gegen 19 Uhr wieder aufgehoben worden.