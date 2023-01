Seit 2012 war das "Siegersdorfer Landbrot - Café am Marktplatz" in zentraler Lage am Laufer Marktplatz 5 zu finden. Der Schwerpunkt lag auf den 22 Brotsorten der Bäckerei Siegersdorfer, wie der Geschäftsführer Bernd Teichmann inFranken.de erklärt.

Doch der Laden steht seit dem 20. Dezember 2022 leer. An mangelndem Erfolg oder Personalmangel liege dies jedoch nicht, so Teichmanns ungewöhnliche Erläuterung.

Bäckerei und Café am Laufer Marktplatz geschlossen - nur zehn Jahre waren geplant

Das Café ließ so manchen Gast begeistert zurück, wie Google-Rezensionen zeigen: "Das vegane Frühstück (auf Nachfrage) ist ein echter Hammer", "Unser Lieblingsbäcker hier in Lauf. Vor allem die Auswahl an Vollkornbroten ist toll" und "Super nette Mitarbeiterinnen bedienten uns" ist zu lesen.

Tatsächlich sei laut Teichmann die Schließung von Anfang an vorgesehen gewesen. "Der Mietvertrag lief aus. Das Café war ein Dauerwerbekonzept." Die Siegersdorfer Bäckerei mit Sitz in Schnaittach-Siegersdorf ist eigentlich nicht bekannt für Ladengeschäfte, sondern beliefert hauptsächlich Gastronomen und Bäckerei-Filialen. So auch die Bäckerei Stegner an gleicher Adresse in den 1970er und 80er Jahren. Später sei man selbst eingezogen, um die Marke bekannter zu machen.

Der Marktplatz 5 hat eine lange Bäckerei-Geschichte mit verschiedenen Inhabern - beispielsweise "Feihl" und "Zwillingsbäck". Passend wäre also eine neue Bäckerei am Laufer Marktplatz, findet Teichmann. Über die Zukunft der Räumlichkeiten sei er jedoch nicht informiert.

