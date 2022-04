Lauf an der Pegnitz vor 43 Minuten

Feuerwehreinsatz

Brand in Bücherei : Zeugen melden Feuer mitten in der Nacht - riesiger Sachschaden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.04.2022) ist aus bislang ungeklärter Ursache in der Bücherei in Schnaittach ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.