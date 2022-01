La Commedia Nürnberg : Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt

: Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt Weit vorne im Google-Ranking: Unter den Top 10 der beliebtesten Restaurants in Nürnberg

Unter den Top 10 der beliebtesten Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse, Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zu La Commedia Nürnberg wissen musst

Die Pizzeria La Commedia Nürnberg bietet Gästen original italienische Holzofenpizza - und das bereits seit 1986. Auf der Website des Nürnberger Restaurants heißt es, La Commedia habe die erste Holzofenpizza überhaupt in der fränkischen Stadt angeboten. Und bis heute ist das italienische Lokal bekannt und beliebt in Nürnberg. Bei Google gehört es - neben beispielsweise dem Kokoro Nürnberg - zu den am häufigsten gesuchten Restaurants. Bei einer Auswertung der Suchmaschine Google, landet der Italiener auf Platz 6 der meisten Suchanfragen.

La Commedia Nürnberg - traditionell italienische Pizza frisch aus dem Holzofen

Das italienische Restaurant La Commedia in Nürnberg bietet Gästen knusprige Pizza direkt aus dem Holzofen. Laut Website war die Pizzeria die erste in der fränkischen Stadt, die diese typisch italienische Leckerei angeboten hat. Bereits seit 1986 gibt es La Commedia in Nürnberg bereits. auf der Website des Restaurants danken die Inhaber ihren Gästen für die lange Treue.

Neben leckerer Pizza gibt es im La Commedia auch feine italienische Pasta, frische Salate, Fleisch und Fischgerichte. Es ist also für jeden Geschmack ein Gericht auf der Speisekarte zu finden. Bei den Google-Rezensionen erhält das Restaurant in Nürnberg 4,5 Sterne und das bei fast 1700 Bewertungen. Die Gäste sind also begeistert vom Essen im La Commedia Nürnberg. "Toller Italiener", "aufmerksame Bedienung" und "gigantische Holzofenpizza" heißt es in den Bewertungen unter anderem.

Ob das genau so stimmt? Davon musst du dich selbst überzeugen und deine nächste Pizza vielleicht bei La Commedia Nürnberg genießen.

La Commedia Nürnberg Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag warme, italienische Küche

Das La Commedia Nürnberg ist laut Website an sieben Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Auch an Feiertagen kann man hier italienische Spezialitäten genießen. Das sind die Öffnungszeiten des Restaurants in Nürnberg:

Montag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Dienstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Mittwoch: 11 Uhr bis 22 Uhr

Donnerstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Das Restaurant La Commedia bietet laut Website durchgehend warme Küche an.

Holzofenpizza in Nürnberg - und viele italienische Spezialitäten dazu: Hier findest du La Commedia

La Commedia Nürnberg liegt ziemlich zentral in der Innenstadt und ist gut erreichbar - egal, ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei schönem Wetter, können Gäste die italienischen Spezialitäten auf der Terrasse genießen. Hier findest du das italienische Restaurant in Nürnberg:

Service, Essen und Ambiente werden in den Google-Rezensionen von Gästen hoch gelobt. Auch die "riesigen" Pizzen sind vielen Gästen 5 Sterne wert. Willst du dich selbst überzeugen, ob das Restaurant La Commedia Nürnberg wirklich so gut ist? Dann findest du das Lokal hier:

La Commedia Pizzeria Restaurante

Holzstraße 4

90461 Nürnberg

Telefon: +49911472874

Website: www.lacommedia.de

Speisekarte La Commedia Nürnberg: Gigantische Holzofenpizza, italienische Pasta und vieles mehr

Die Speisekarte des La Commedia Nürnberg ist groß: Neben einer riesigen Auswahl an Holzofenpizzen, gibt es auch viele verschiedene Pasta-Gerichte, italienische Salat-Kreationen, Fleich- und Fischgerichte und auch alles, was das vegetarische Herz begehrt. Du möchtest selbst einen Blick in die Speisekarte werfen? Hier findest du die komplette Karte des Restaurants online.

Wer sich Abwechslung wünscht ist hier gut aufgehoben. Es gibt eine Tageskarte mit wechselnden Gerichten auf der Website zu entdecken. Alle Speise bei La Commedia Nürnberg gibt es auch zum Mitnehmen.

Das könnte dich auch interessieren: Du willst wissen, welche Restaurant sonst im Top-10-Google-Ranking gelandet sind? Hier findest du sie.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.