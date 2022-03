H&M kündigt umfangreiche Filialschließungen an: Die schwedische Modekette H&M hat vor, im Jahr 2022 weltweit 240 ihrer Filialen zu schließen. Von den geplanten Ladenschließungen sind dem Textilhändler zufolge hauptsächlich Standorte "in etablierten Märkten" betroffen - unter diese Kategorie dürfte auch Deutschland fallen.

"Die in unserem aktuellen Geschäftsbericht veröffentlichte Zahl ist eine Zahl auf aggregierter Ebene und gilt für die gesamte H&M Group weltweit", erklärt ein Unternehmenssprecher inFranken.de auf Nachfrage. In Franken betreibt der Moderiese derzeit 15 Filialen. In vier fränkischen H&M-Filialen waren im vergangenen Jahr Arbeitsplätze abgebaut worden. Für 2022 sind derweil neben den geplanten Filialschließungen gleichzeitig auch 120 Neueröffnungen weltweit vorgesehen, vornehmlich in sogenannten "Wachstumsmärkten". Laut aktuellem Geschäftsbericht, der inFranken.de vorliegt, plant H&M seine neuen Stores in Ländern wie Ecuador oder dem Kosovo.

H&M: Modekette plant weltweit 240 Filialschließungen - und 120 Neueröffnungen

Wie etliche andere Einzelhändler litt auch H&M infolge der Pandemie unter teils wochenlangen Ladenschließungen und wegbrechenden Umsätzen. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr schloss das Textilhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Stockholm insgesamt 321 Geschäfte, berichtet das Portal t-online. Durch die gleichzeitige Eröffnung neuer Filialen ging die Anzahl der H&M-Filialen damit um 187 Geschäfte zurück.

Nach dem überstandenen Corona-Schock befand sich H&M indes zuletzt wieder auf Erholungskurs, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die ins Auge gefassten dutzendfachen Standortschließungen dürften daher für Außenstehende recht unerwartet daherkommen. Zu den Gründen für die 240 Standortschließungen zählt offenkundig nicht zuletzt ein verändertes Kaufverhalten auf Kundenseite. "Unsere Geschäfte sind und bleiben dafür das Herzstück von H&M", teilt das Unternehmen inFranken.de mit. Obwohl die Läden wichtige, zentrale Orte der Begegnung seien, entwickelten sie sich jedoch weiter - "so wie sich auch das Einkaufsverhalten unserer Kund*innen immer wieder neu definiert", hält der H&M-Sprecher fest.

Die Entscheidung, ein Geschäft zu schließen, sei immer das letzte Mittel. "Bis es zu einer solchen Entscheidung kommt, prüfen wir selbstverständlich alle Möglichkeiten, einen Standort zu erhalten." Darunter fielen etwa entsprechende Verbesserungen oder Anpassungen an den Standorten - beispielsweise in Form von Umbauten, Erweiterungen oder Umzügen. "Gründe für die letzte Option, nämlich einer Schließung, können gescheiterte Verhandlungen mit Vermietern und/oder ein ungesundes Verhältnis zwischen Profitabilität und Kosten sein", heißt es vonseiten des Moderiesen.

15 H&M-Filialen allein in Franken - diese Standorte gibt es aktuell

Wie viele Geschäfte in Deutschland genau geschlossen werden, ist gegenwärtig noch unbekannt. Das schwedische Textilunternehmen ist innerhalb Frankens an zahlreichen Standorten vertreten - unter anderem in Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Nürnberg, Schweinfurt und Würzburg. Allein in Nürnberg gibt es drei Geschäfte. Insgesamt gibt es im Augenblick frankenweit 15 H&M-Filialen.

Diese H&M-Filialen gibt es gegenwärtig in Franken:

Bamberg

Grüner Markt 24

Hallstadt

Ertl Shopping Center

Höchstadt

Aischpark Center

Erlangen

Erlangen Arcaden

Coburg

Spitalgasse 16

Bayreuth

Rotmain-Center Bayreuth

Nürnberg

Breite Gasse 47-49

Mercado

Franken-Center

Kulmbach

Fritz Einkaufszentrum

Fürth

Flair Fürth

Schweinfurt

Georg-Wichtermann-Platz 16

Schwabach

Das Hüttlinger (Königsplatz 23)

Ansbach

Martin-Luther-Platz 9-11

Würzburg

Schönbornstraße 8

Wie es mit den fränkischen beziehungsweise deutschen H&M-Filialen weitergeht, werden nun die kommenden Wochen und Monate zeigen.