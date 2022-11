Hersbruck: Neuer Grieche feiert Eröffnung - Inhaber mit viel Erfahrung

- Inhaber mit Restaurant und Imbiss : "Saloniki Grill" mit außergewöhnlichem Konzept

: mit außergewöhnlichem Konzept Gyros, Pitas und Club-Sandwiches: das erwartet die Gäste

In Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land gibt es ein neues griechisches Lokal. In der Spitalgasse 13 wartet ein besonderes Ladenkonzept auf die Gäste.

Neuer Grieche in Hersbruck: "Saloniki Grill" ist Restaurant und Imbiss in einem

Anfang Oktober 2022 öffnete der "Saloniki Grill" in Hersbruck seine Türen. "Das Lokal war der Traum meines Mannes", erklärt Joana, Frau des Betreibers und Chefkochs Georgius Salimeras, im Gespräch mit inFranken.de. Er habe bereits 15 Jahre lang ein Restaurant mit seiner Schwester in Düsseldorf geleitet und sei darüber hinaus auch in Hannover und in den Niederlanden als Koch tätig gewesen, berichtet sie.

Die Familie stamme aus Griechenland, besser gesagt aus Thessaloniki (oder kurz: Saloniki), daher rühre auch der Name "Saloniki Grill". Das Lokal bestehe aus zwei Bereichen: "Die eine Seite ist ein Restaurant und die andere Seite ist ein Imbiss", erläutert Joana. Auf der Imbiss-Seite werden beispielsweise Club-Sandwiches in griechischer Art verkauft.

Auf der Speisekarte des "Saloniki Grills" finden sich unter anderem auch Pitas und Knoblauchbrot, ebenso wie Gyros oder Hähnchen-Souvláki vom Grill, Fischgerichte und griechische Desserts. Das Lokal hat Dienstag bis Sonntag von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Alle Speisen können auch zum Mitnehmen bestellt werden.

