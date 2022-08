Am Montagnachmittag (29. August 2022) hat ein 52-Jähriger versucht, ein halbes Hähnchen im Nürnberger Stadtteil Gärten zu stehlen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken konnten Mitarbeiter des dortigen Verbrauchermarktes den Mann dabei beobachten, wie er gegen 13.00 Uhr an der Frischetheke das halbe Hähnchen bestellte, es anschließend in seine Hosentasche steckte und den Markt verließ, ohne zu bezahlen.

Die Mitarbeiter folgten dem Mann und sprachen ihn an. Die Polizei wurde alarmiert. Bei der nachfolgenden Festnahme des 52-Jährigen durch die Beamten wurden Pfefferspray und ein Messer gefunden und sichergestellt, die der Mann mit sich führte.

Außerdem konnten die Beamten einen Fahrzeugschein feststellen, der zu einem gestohlenen Kleinkraftrad gehörte. Eben dieses konnte ebenfalls noch sichergestellt werden.

Gegen den mit gut 2,7 Promille alkoholisierten 52-Jährigen leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und des Diebstahls eines Kraftrads ein. Der strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getretene Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.