Am Donnerstagabend (04. November 2021) ist es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften und Polizeibeamten am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg gekommen. Nach ersten Informationen von NEWS5 soll ein herrenloses Gepäckstück Ursache für den Einsatz sein. Derzeit soll es wohl nicht möglich sein, in den Flughafen zu gelangen. Sprengstoffhunde sind ebenfalls im Einsatz.

