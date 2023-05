Global Marijuana March Nürnberg: Cannabis-Parade mit Hunderten Demonstranten - Bilderstrecke

Nürnberg vor 22 Minuten

Großer Zulauf

"Verbrechen ohne Geschädigte": Hunderte Demonstranten bei Cannabis-Demo in Nürnberg - Bilderstrecke

In Nürnberg sind am Samstag nach ersten Schätzungen über 500 Menschen für die Legalisierung von Cannabis durch die Innenstadt gezogen. Der Global Marijuana March 2023 in der Bilderstrecke.