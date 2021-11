Corona-Infektionszahlen in Franken astronomisch gestiegen (Stand: 16.11.2021)

(Stand: 16.11.2021) Neun fränkische Regionen mit 7-Tage-Inzidenzwert über 500

mit Kreis Weißenburg-Gunzenhausen ist Frankens Corona-Hotspot Nummer 1

ist Frankenweit niedrigster 7-Tage-Inzidenzwert bei 214,3

In Franken ist die Corona-Situation angespannter denn je. Viele fränkische Krankenhäuser befinden sich am Limit. Im Raum Bamberg droht der Gesundheitsversorgung der Kollaps. Dort ist die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken ist so hoch wie nie. Mehrere Operationssäle mussten bereits geschlossen werden. Im Nürnberger Land hagelt es derweil aktuell Weihnachtsmarkt-Absagen.

Update vom 16.11.2021: Inzidenzwerte in Franken astronomisch gestiegen

Wie in etlichen anderen Regionen Deutschlands sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen auch in Franken an vielen Orten astronomisch gestiegen. Am Dienstag (16. November 2021) weist keine einzige fränkische Region einen 7-Tage-Inzidenzwert von weniger als 200 auf - wie der Blick auf Frankens Corona-Karte zeigt.

Die Zahl der fränkischen Städte und Landkreise mit einem dreistelligen Corona-Wert hat binnen weniger Wochen massiv zugenommen. Zum Vergleich: Vor genau einem Monat, am 16. Oktober, hatten lediglich neun der 37 fränkischen Regionen eine Inzidenz von mehr als 100. Am Dienstag ist dies, wie erwähnt, bei keiner einzigen Region der Fall (Stand: 16.11.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Der frankenweit niedrigste 7-Tage-Inzidenzwert beträgt 214,3.

Inzidenz bei 799,0: Kreis Weißenburg-Gunzenhausen ist Frankens Corona-Hotspot Nummer 1

Die meisten Corona-Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es augenblicklich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen - hier weist die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag einen Wert von 799,0 auf. Frankens Platz 2 belegt der Landkreis Kronach mit einem Corona-Wert von 706,8. Im Landkreis Bamberg (555,9) gibt es momentan die drittmeisten Neuinfektionen Frankens.

Auch die Städte Schwabach und Fürth sowie die Landkreise Roth, Haßberge, Ansbach und Bad Kissingen haben im Augenblick eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 500.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Landkreis Main-Spessart mit den frankenweit wenigsten Neuinfektionen

Die niedrigsten Corona-Zahlen in Franken weist aktuell der Landkreis Main-Spessart auf. Dort liegt der Inzidenzwert am Dienstag bei 214,3. Auf Platz zwei folgt die Stadt Bayreuth mit einem Corona-Wert von 271,4. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen gibt es derzeit im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (276,5).

Damit haben gegenwärtig lediglich neun der 37 fränkischen Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von weniger als 300.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage. Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter.

Rückblick zum Stand vom 11.11.2021: Frankens Corona-Zahlen dramatisch gestiegen

Wie in zahlreichen anderen Regionen Deutschlands sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen auch in Franken vielerorts massiv gestiegen. Am Donnerstag (11. November 2021) weist lediglich eine einzige fränkische Region, der Landkreis Main-Spessart, einen 7-Tage-Inzidenzwert von weniger als 200 auf - wie der Blick auf Frankens Corona-Karte zeigt.

Die Zahl der fränkischen Städte und Landkreise mit einem dreistelligen Corona-Wert ist binnen weniger Wochen enorm gewachsen. Am Donnerstag haben sämtliche 37 fränkischen Regionen einen Inzidenzwert von mehr als 100 (Stand: 11.11.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einem Monat, am 11. Oktober, waren es lediglich vier Regionen.

Inzidenz bei 620,9: Corona-Wert im Landkreis Kronach binnen einer Woche mehr als verdoppelt

Die meisten Corona-Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es augenblicklich im Landkreis Kronach - hier weist die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag einen Wert von sage und schreibe 620,9 auf. Damit hat sich die 7-Tage-Inzidenz in der Region binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Am Donnerstag, 4. November, lag der Wert noch bei 299,9.

Frankens Platz 2 belegt die Stadt Schweinfurt mit einem Corona-Wert von 465,1. Im Landkreis Ansbach (445,7) gibt es momentan die drittmeisten Neuinfektionen Frankens. Auch die beiden mittelfränkischen Landkreise Ansbach und Roth haben eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 400.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Landkreis Main-Spessart mit den frankenweit wenigsten Neuinfektionen

Einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100 hat im Augenblick keine einzige der 37 fränkischen Regionen (Stand: 11.11.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einem Monat, am 11. Oktober, waren es noch ganze 33 Regionen.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in Franken weist aktuell der Landkreis Main-Spessart auf. Dort liegt der Inzidenzwert am Donnerstag bei 176,2. Auf Platz zwei folgt die Stadt Erlangen mit einem Corona-Wert von 207,3. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen gibt es derzeit im Landkreis Aschaffenburg (231,9).

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de