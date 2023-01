Flughafen Nürnberg: Zwei "Eurofighter Typhoon" Kampfflugzeuge gelandet - auch für Besucher ein Spektakel

Zwei Mehrzweckkampfflugzeuge der Marke "Eurofighter Typhoon" sind am Freitag (27. Januar 2023) am Nürnberger Flughafen gelandet. Sie hatten es zuvor nicht zu ihrem normalen Standort zurückgeschafft. Christian Albrecht, Pressesprecher des Albrecht Dürer-Flughafens Nürnberg, erklärt inFranken.de die Gründe dahinter und bis wann sie auch für Besucher zu bestaunen sind.

Zwei Eurofighter Typhoon am Nürnberger Flughafen: "Bleiben noch etwas" - auch Luftwaffe äußert sich

Bis Montagnachmittag (30. Januar 2023) können die Eurofighter noch bestaunt werden. "Die zwei Eurofighter sollen heute um 14.40 Uhr planungsmäßig wieder abheben", erklärt Pressesprecher Christian Albrecht. Seit Freitag (27. Januar 2023) stehen die zwei Kampfflugzeuge am Flughafen. Besucher können sie bis dahin noch bestaunen. "Am besten sieht man sie von unserer Besucherterrasse oder vom Parkhaus P2", so Albrecht.

Aufgrund von schlechtem Wetter mussten die zwei Mehrzweckkampfflugzeuge in Nürnberg zwischenlanden. "Solltet ihr gerade im Bereich Nürnberg unterwegs sein, es gibt die seltene Gelegenheit zwei unserer Eurofighter auf dem Flughafen dort zu sehen", schrieb die Luftwaffe auf Social Media. "Wir bleiben noch etwas, aber fliegen bald wieder nach Hause". Normalerweise sind die "Eurofighter Typhoon", die laut Bundeswehr als "einsitziges und allwetterfähiges Mehrzweckkampfflugzeug" genutzt werden, in Neuburg an der Donau stationiert.

Eigentlich ist es keine Seltenheit, dass Kampfflugzeuge mal in Nürnberg landen, wie Albrecht erklärt. "Der Flughafen Nürnberg ist der Ausweichflughafen für genau solche Situationen. In diesem Fall war es das Wetter und dann landen sie bei uns". Dies ist aber nicht der einzige Grund, warum die Eurofighter "mal vorbeikommen", berichtet Albrecht. "Unsere Feuerwehr darf öfter mal mit den Kampfflugzeugen üben. Denn wenn mal etwas passieren sollte, muss man wissen, wie man mit den Fluggeräten umgeht".