Rund 177.000 Fluggäste hatte der Flughafen Nürnberg in den Ostferien vom 31. März bis einschließlich 16. April erwartet. Geworden sind es letzten Endes deutlich mehr. Wie der Flughafen in einer Pressemeldung mitteilte, fällt die Bilanz nach zwei Wochen Ferien "überaus positiv" aus.

Insgesamt waren es 181.500 Passagiere, die in den Osterferien vom Flughafen Nürnberg aus in den Urlaub flogen oder ihn nach dem Urlaub für die Rückreise nutzten. Damit seien "die Erwartung am Airport Nürnberg sogar übertroffen" worden. Es waren in diesem Zeitraum somit 16 Prozent mehr Reisende als im letzten Jahr.

Der beliebteste Reisetag sei, dem Flughafen zufolge, Freitag (14. April 2023) gewesen. An diesem Tag nutzten rund 12.750 Passagiere den Flughafen. Durchschnittlich habe es in den beiden Osterwochen pro Tag rund 11.000 Passagiere gegeben, die vom Flughafen Nürnberg aus in den Urlaub starteten oder dort landeten. "Für die Pfingstferien und den Sommer war das das Warm-up", so Flughafensprecher Christian Albrecht.

Mallorca war mit 22.000 Passagieren, das beliebteste Reiseziel, dicht gefolgt von Antalya. Aber auch die "Drehkreuze in Istanbul, Amsterdam, Frankfurt und Paris" seien stark frequentiert worden, heißt es. Mit Ryanair, Pegasus und Vueling seien außerdem Angebote im Low Cost-Bereich gefragt gewesen. Das Team des Flughafens sei auf den Ansturm gut vorbereitet gewesen. So sei vor Ostern mehr Personal eingestellt worden und Abläufe seien optimiert worden, berichtet der Flughafen.