Die Osterferien stehen kurz bevor. Am Flughafen Nürnberg bereite man sich deshalb nach eigenen Angaben bereits "auf die erste große Reisewelle des Jahres vor". Im Zeitraum vom 31. März bis einschließlich 16. April 2023 rechne man demnach mit 177.000 Passagieren. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr habe man über Ostern "nur" rund 156.000 Fluggäste gezählt. Um gewährleisten zu können, dass es bei diesem "Warmlaufen" für die Sommermonate zu möglichst wenigen Komplikationen kommt, habe man sich in den letzten Monaten "gut vorbereitet", wie der Airport jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Flughafen Nürnberg fühlt sich gewappnet für anstehende Reisewelle - und hat eine Bitte an Fluggäste

"Die Osterferien sind das Warmlaufen vor der Sommerreisewelle", erklärt Michael Hupe, Geschäftsführer des Albrecht Dürer Airport Nürnberg. "Wir haben uns gut vorbereitet und über die Wintermonate über 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, um den Passagieren ein angenehmes Reiseerlebnis zu ermöglichen", berichtet er.

Aber auch die Fluggäste werden gebeten, "sich rechtzeitig auf ihre Reise vorzubereiten", heißt es. Dazu gehöre unter anderem, "genügend Zeit für das Einchecken und für die Sicherheitskontrolle" einzuplanen. "Reiseveranstalter empfehlen hierfür zwei Stunden vor Abflug." Außerdem werden Fluggäste gebeten, "alle notwendigen Unterlagen griffbereit" zu halten, um Prozesse nicht unnötigerweise zu verlangsamen.

Zudem sei es ratsam, "Reiseunterlagen, Wertsachen und Medikamente immer im Handgepäck" mitzunehmen. Auf der Internetseite des Flughafens (www.airport-nuernberg.de) werden der aktuelle Flugstatus sowie aktuelle Anreise- und Check-in-Empfehlungen veröffentlicht.

Direktflüge in die Sonne: das sind die beliebtesten Reiseziele über Ostern

"Die meisten Fluggäste werden in den Osterferien touristische Direktziele wie Antalya, Mallorca, Hurghada, Barcelona und Teneriffa ansteuern", teilt der Airport Nürnberg mit. "Viele Reisende nutzen die Ferienzeit auch, um ihre im Ausland lebenden Familien, Verwandten und Freunde zu besuchen", heißt es weiter. "Die beliebtesten Ziele in diesem Zusammenhang sind Thessaloniki in Griechenland und Palermo in Italien". Aber auch Barcelona und Girona sowie das kroatische Zadar seien beliebte Ziele für ein Osterfest unter strahlend blauem Himmel.