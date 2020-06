Nürnberg vor 1 Stunde

Verkehrskontrolle

Flucht vor Polizei: Autofahrer rast mit über 200 km/h durch die Stadt

In der Nacht auf Montag ist ein Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Mit teilweise über 200 km/h jagte er durchs Nürnberger Stadtgebiet. Bei seiner Festnahme staunten die Polizisten nicht schlecht, was der Mann in seiner Unterhose hatte.