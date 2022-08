Feucht : Food-Truck-Festival auf dem Kirchweihplatz am 27. und 28. August 2022

In Feucht steigt am kommenden Wochenende (27. bis 28. August 2022) nach 2018 und 2019 bereits zum dritten Mal das beliebte Food-Truck-Festival. Besucher*innen erwarte laut Geschäftsführer Miguel Ortega in diesem Jahr im Vergleich zu den letzten beiden Malen eine wesentliche Änderung: die Veranstaltung wird in diesem Jahr nämlich zum ersten Mal auf dem Feuchter Kirchweihplatz und nicht wie sonst immer auf dem Platz an der Reichswaldhalle stattfinden. Los geht es am Samstag um 12 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro. Den Betrag "gibt es jedoch in Form von Getränkegutscheinen wieder zurück", wie der Veranstalter mitteilt.

Food-Truck-Festival in Feucht startet: spezielle Probiergrößen an jedem Food-Truck

An beiden Festivaltagen könnten sich Besucher*innen des Festivals durch die unterschiedlichsten Speisen aus aller Welt probieren. Geöffnet ist das Food-Truck-Festival am Samstag (27. August 2022) von 12 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag (28. August 2022) von 12 bis 19 Uhr.

Eine Übersicht des gesamten Angebots findet ihr hier:

AnDi Gastronomie (vietnamesische Nudeln und Frühlingsrollen)

(vietnamesische Nudeln und Frühlingsrollen) Black Monkey (schwarzes Aktivkohle-Eis)

(schwarzes Aktivkohle-Eis) Burgerrito (Burger im Burrito)

(Burger im Burrito) Busssini (Kaffeespezialitäten)

(Kaffeespezialitäten) Fish Ahoi (Fish and Chips und Sea-Food)

(Fish and Chips und Sea-Food) Hula Bowl (hawaiianisches Super-Food)

(hawaiianisches Super-Food) Jos Philly Cheese Steak (Rinderroastbeef mit Käsesauce)

(Rinderroastbeef mit Käsesauce) KoBo (Korean Street-Food)

(Korean Street-Food) Kreischers Kartoffelhütte (Kartoffelchips und -ecken)

(Kartoffelchips und -ecken) Mister Poffertjes (holländische Mini-Pancakes)

(holländische Mini-Pancakes) PastaBox (handgemachte Pasta)

(handgemachte Pasta) Rosas Burgerbox (vegane und Beef Burger)

(vegane und Beef Burger) Segreto (Langos in unterschiedlichen Kreationen)

(Langos in unterschiedlichen Kreationen) Stranger74 (sommerliche Cocktails)

(sommerliche Cocktails) The Dukes (BBQ Wraps, Mexican Wraps und Veggie Wraps)

(BBQ Wraps, Mexican Wraps und Veggie Wraps) The Grilled Cheese Factory (Grilled Cheese Sandwiches)

(Grilled Cheese Sandwiches) Tibet Food-Truck (tibetische Spezialitäten)

(tibetische Spezialitäten) Yoghurt2Go (Frozen Yoghurt)

Damit Besucher*innen auch an möglichst vielen verschiedenen Trucks probieren und testen können, werde es an jedem der 18 verschiedenen Food-Trucks den sogenannten "Taster", eine Probiergröße für maximal 4 € geben, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Vielseitiges Programm "jenseits der Delikatessen" - nächste Woche in Forchheim

Aber auch abseits der Food-Trucks sei am Wochenende einiges geboten. So werde es laut Veranstalter eine Bühne mit Live-Musik geben, auf der unter anderem Charles Johnson, "der ehemalige Kulturpreisträger der Stadt Bayreuth", mit einem vielseitigen Mix aus Pop, Charts, Swing, Rock ’n’ Roll, Gospel, Reggae, Soul und R&B "für bestes Entertainment" sorgen werde.

Kinder könnten sich indes auf der Hüpfburg oder den Trampolinen so richtig austoben. Außerdem werde es auch ein Kinderschminken und Henna-Tattoos für Kinder und Erwachsene geben.

Alle weiteren Informationen zum Food-Truck-Festival in Feucht findet ihr hier. Am darauffolgenden Wochenende (2. - 4. September) werde die Veranstaltung dann auch noch in Forchheim Halt machen.