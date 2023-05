Timo Leibigs "Baal" und das Konzept Hörbuch

- Mittelalterliche Kulisse sorgt für stimmiges Ambiente Ausgefallene Ansätze und dunkle Geschichten im süddeutschen Raum: zukünftige Projekte des fränkischen Autors

Timo Leibig kennt Nürnberg seit seiner Kindheit. Für sein Hörbuch "Baal" ist der Schriftsteller mit anderen Augen durch die Nürnberger Altstadt gegangen und hat sich für eine spannende, dunkle Geschichte inspirieren lassen. Wie der fränkische Autor zu seinem Beruf gekommen ist und welchen Anspruch er an diesen und sich selbst hat, verrät er im Gespräch mit inFranken.de.

"Baal": Fränkischer Mystery-Thriller als Hörbuch bei Audible

Als Audible-Original ist der Nürnberg-Thriller in Form eines Hörbuchs erschienen. Getauft hat ihn der 38-jährige Schöpfer Timo Leibig auf den Namen Baal und das nicht ohne Grund: "Baal ist der Name eines Dämons aus der christlichen Dämonenlehre, die im Mittelalter von der Kirche in umfangreichen Manifesten entwickelt wurde. Bereits vor Jahren bin ich über Computerspiele darauf gekommen und wollte deshalb eine spannende, okkulte Geschichte schreiben, die in der Handlung immer wieder Bezüge zum Mittelalter hat." Der Thriller handelt von einem Ermittlerduo, das im Zuge eines seltsamen Falls immer weiter in die rätselhafte Welt der Dämonen, die sich zwischen Aberglaube, dem Nürnberger Untergrund und dem Bösen selbst dreht, gezogen wird.

Derzeit kannst du den Audible Dienst preisgünstig im Zuge eines Frühlingsangebots testen und für nur je 2,95 € inklusive Extra-Guthaben spannende Titel wie "Baal" testen. Dass die Geschichte als Hörbuch erschienen ist, findet Leibig spannend und zeigt sich begeistert von der Wahl der Sprecherin. "Die Entscheidung lag bei Audible, Vera Teltz hat das aber super gemacht. Ich hatte auch empfohlen eine Sprecherin zu nehmen, da wir zwei starke Hauptprotagonistinnen haben. Ich fand es deutlich passender, dass das eine Frau liest und da haben sie eine tolle Besetzung gefunden." Teltz ist unter anderem als Synchronstimme von Naomie Harris in der "Fluch der Karibik-Reihe" oder in den James-Bond-Filmen "Skyfall", "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben" bekannt.

Für den 38-jährigen Schriftsteller gehen klassisches Buch und Hörbuch Hand in Hand, da mittlerweile ein beachtlicher Teil der Leserschaft auf die vertonte Version zurückgreift und diese in ihrem Alltag, zum Beispiel auf einer Autofahrt entspannt hört. Die Möglichkeit für eine gebundene Ausgabe in Zusammenarbeit mit den Amazon-Verlagen bestünde jedoch weiterhin und hängt vom Erfolg des Hörbuchs ab. Für die Konstruktion seiner Charaktere setzt der Autor auf eine Mischung aus Charaktereigenschaften von Personen aus seinem Bekanntenkreis, Figuren aus der Popkultur und seiner Fantasie. "Es ist jetzt nicht so, dass man sich überlegt, den Nachbar Karl-Heinz hier auftreten zu lassen. Die ganzen Figuren haben schon ihren Sinn in der Konstellation der Geschichte."

Nürnbergs mittelalterliche Geschichte perfekt für die Story

"Nürnberg hat diesen mittelalterlichen Bezug und da könnte man so eine Geschichte wunderbar verorten. Ich habe in Nürnberg studiert und komme aus der Nähe des Brombachsees, bin da aufgewachsen und Nürnberg ist einfach so eine coole Stadt. Gerade die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Einflüssen hat es mir einfach angetan und da wollte ich schon immer eine Geschichte verorten, das hat einfach super zusammengepasst", schwärmt Timo Leibig im Gespräch von der Frankenmetropole.

Gerade Orte wie die historischen Felsengänge unter der Altstadt, die barocken Hesperidengärten oder der Johannisfriedhof sind prädestiniert für die Handlung eines okkulten Romans mit mysteriösen und mittelalterlichen Elementen. Auch die Kaiserburg, das Dürerhaus und die gesamte Altstadt dürfen nicht fehlen. Leibig, der in Gunzenhausen (Mittelfranken) geboren wurde, hat sämtliche Locations, die er in Nürnberg kennt, in den Roman eingebaut und zeigt sich sichtlich begeistert: "Während einer Spezialrecherche für das Buch habe ich mir alles im Detail angeschaut. Im Alltag oder wenn man einfach durch Nürnberg läuft, schaut man sich die Locations ja nicht ganz so genau an. Das war schon spannend, was man da noch so alles entdeckt."

Du kannst es ihm gleichtun und während des Hörens oder im Anschluss daran auf eine Entdeckungstour durch Nürnberg gehen. Durch die Besichtigung der Original-Schauplätze entsteht eine ganz neue Hörerfahrung, die die Story noch packender macht, als sie sowieso schon ist. Auch wenn der Schriftsteller mittlerweile in Lindau am Bodensee wohnt, ist er nach wie vor begeistert von Franken und zieht auch für zukünftige Projekte Franken als Schauplatz seiner Romane in Erwägung, konkrete Pläne hierzu gibt es jedoch noch nicht. Da seine Geschichten hauptsächlich im süddeutschen Raum spielen, ist aber eine weitere Episode aus Franken gut möglich.

Ausgefallene Ansätze und dunkle Geschichten: Zukünftige Projekte des fränkischen Autors

Timo Leibig möchte sich weniger auf ein bestimmtes Genre festlegen und stattdessen seine ausgefallenen Ideen geschickt in neue Romane einweben. Momentan schreibt der Schriftsteller an einem Science-Fiction-Roman, der in München spielt. Vor einiger Zeit verfasste er selbst reine Kriminalromane, das Krimi-Genre an sich ist seiner Meinung nach aber so gut wie auserzählt: "Irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr sehen. Wenn ich mir die Menge an Krimis in den Medien anschaue, erschöpft es sich langsam und irgendwann wiederholen sich halt die Geschichten. Und das versuche ich dann in meinen Büchern zu vermeiden, indem ich versuche ausgefallenere Geschichten zu erzählen. Mein Ansatz, als ich Autor geworden bin, war es, dass sich die okkulte Thematik immer ein bisschen durch meine Werke zieht."

Ein zweiter Teil von Baal ist für ihn durchaus denkbar, sofern die Kooperation mit Audible/Amazon fortgesetzt wird und der erste Teil gut beim Publikum ankommt. Seinem Beruf als Autor möchte er in dieser Form auf alle Fälle weiterhin nachgehen, zeigt sich aber offen gegenüber neuen Entwicklungen: "Eine Zeit lang fand ich das Konzept von interaktiven Büchern sehr spannend. Bei E-Books wäre es möglich, Verlinkungen einzubauen und den Leser entscheiden zu lassen, wie der Protagonist als Nächstes handelt. Auf diese Weise entwickeln sich Geschichten beim jeweiligen Lesen anders. Das Konzept hat sich bisher leider nicht durchgesetzt, sodass das Buch oder Hörbuch nach wie vor die beste Wahl für mich ist."

Er selbst ist begeisterter Leser von Romanen aus der "Illuminati-Reihe" von Dan Brown oder von Büchern des Autors Thomas Harris, der Schöpfer der Geschichten um Hannibal Lecter ("Das Schweigen der Lämmer"). Für ihn ist klar, dass er seinen eigenen Stil immer weiterentwickeln möchte, dabei sich aber auch einmal vom Schreibstil der genannten Vorbilder inspirieren zu lassen. Durch sein Studium in Nürnberg ist er überhaupt zum Schreiben gekommen. So dürfte der Mystery-Thriller "Baal" ganz sicher einen besonderen Platz in seiner Bibliografie einnehmen.

Infos zum Hörbuch:

Vollständiger Titel: Baal

Spieldauer: 8 Stunden und 3 Minuten

Hörbuch in ungekürzter Ausgabe

Gesprochen von: Vera Teltz

Erschienen am 13. Januar 2023 als <%LINK type="" text="Audible Original*" href=https://amzn.to/3LX9mtp"_blank" rel="noopener" %>

ASIN: B0BS6KVGGN