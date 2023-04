Ursprünglich zur Verbesserung der Wasserversorgung in Nordbayern geschaffen, haben die Seen des Fränkischen Seenlands heute in Franken eine große touristische Bedeutung. Besonders im Sommer strömen viele Menschen an die Seen, um Erholung zu finden. Hier findest du aber nicht nur Erholung, sondern auch Abwechslung. Viele Menschen treiben auf den Seen und an dessen Ufern Sport.

Geografische Lage des Seenlands

Das Fränkische Seenland liegt in den Landkreisen Ansbach, Roth und Weißenburg-Gunzenhausen. Die sieben Seen mit einer Wasserfläche von rund 20 km² findest du zwischen den Städten Schwabach, Hilpoltstein, Weißenburg und Ansbach.

Im Zentrum des Fränkischen Seenlands liegen der Große und Kleine Brombachsee und der Igelsbachsee. Zusammen mit dem 20 km nordöstlich gelegenen Rothsee und dem rund 10 km westlich liegenden Altmühlsee zählen sie zu den bedeutsamsten Seen der Region. Die Region liegt am Nordrand der Fränkischen Alb in einer von Sedimentgestein geprägten Region. Die Fränkische Alb gehört zur Europäischen Hauptwasserscheide, die das Altmühl- und Donautal vom Regnitz-Main-Gebiet trennt.

Noch vor etwa 50 Jahren herrschte in der Region größere Wasserarmut, da der Anschluss an die aus der Alpenregion gespeisten Donau fehlte. Die durch Talsperren künstlich geschaffenen Seen haben nicht nur für größere Wassersicherheit gesorgt, sondern auch ein Naherholungsgebiet geschaffen.

Entstehungsgeschichte der künstlichen Seenlandschaft

Schon 1942 gab es erste Planungen für künstliche Seen, mit dem Ziel, die Lebensqualität und Entwicklung des Ballungsraums Nürnberg zu verbessern. Konkreter wurde es erst 1964. Damals galt das Gebiet des heutigen Brombachsees als am besten für eine Talsperre geeignet. Der endgültige Entschluss des Bayerischen Landtags erfolgte am 19. Juli 1970.

Rund vier Jahre später wurde mit dem Bau des Überleiters begonnen. Erst am 20. Juli 2000, rund 25 Jahre nach Beginn des Projekts, wurde dieses mit der offiziellen Einweihung des großen Brombachsees durch Edmund Stoiber abgeschlossen. Zuvor waren schon einige der Seen ihrer Bestimmung übergeben. Die Wasserüberleitung begann 1993.

Für den Bau wurden etwa 2.000 Hektar Landfläche in Straßen und Gewässer umgewandelt. Dabei wurde besondere Rücksicht auf den Naturschutz gelegt. Neben einer Vogelinsel im Altmühlsee wurden viele Flachwasserzonen errichtet, um geeignete Lebensräume für Pflanzen und Tieren zu schaffen.

Touristische Bedeutung des Fränkischen Seenlands

Die Region Fränkisches Seenland ist inzwischen viel mehr als ein Naherholungsgebiet. Sie hat eine überregionale touristische Bedeutung und ist heute beliebtes Fremdenverkehrsgebiet. In der Region um die Seen gibt es heute viele Hotels, Apartmentanlagen und Campingplätze, die besonders im Sommer gut gefüllt sind.

Laut Donaukurier konnte das fränkische Seenland 2022 ein Rekordjahr verzeichnen. Trotz eines schwachen Starts im Frühjahr konnte sich die Region von den Coronajahren erholen und 1,3 Millionen Übernachtungen verzeichnen. Auch die Zahl der in der Region angebotenen Betten für Urlauber*innen hat sich deutlich gesteigert. Ganz ausgeschöpft ist das Potenzial aber noch nicht. Vertreter*innen des Gastgewerbes geben an, dass in der Region motivierte Arbeitskräfte händeringend gesucht werden.

Wegen des warmen und sonnigen Sommers konnte das Fränkische Seenland in Sachen Übernachtungen an die Vor-Corona-Jahre anknüpfen. Da die Sommer tendenziell in Zukunft wärmer und sonniger werden und Urlaub in Deutschland immer beliebter ist, sind die Aussichten für die Region rosig.

Freizeitaktivitäten rund um die Seen

Auf den Seen und um die einzelnen Seen herum gibt es ein breit gestreutes Angebot an Freizeitaktivitäten. Die Landkreise und Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren sehr darum bemüht, eine gute touristische Infrastruktur zu schaffen. Inzwischen gibt es in einem kleinen Radius Dutzende Freizeitangebote für Jung und Alt.

Baden, Angeln, Segeln, Radfahren, Wandern und Klettern sind nur einige der Angebote, die die Region bietet. Im Sommer ist natürlich Wassersport sehr beliebt. Die Seen wärmen sich schnell auf und werden so in den Sommermonaten zu einem riesigen Badeparadies. Bei guten Windbedingungen tummeln sich Menschen zum Segeln, Windsurfen und Kitesurfen auf den Seen. Zudem sieht man, wie überall in Europa, immer mehr Menschen, die Stand-up-Paddling betreiben.

Neben den vielen Angeboten in direkter Seenähe, gibt es auch, etwas entfernt, viele Dinge zu entdecken. Highlights sind das Bayerische Limes-Informationszentrum, das über die ehemalige Grenzbefestigung des Römischen Reiches aufklärt, und die Römerruine "Burgus" bei Burgsalach. Wenn du bei einem Urlaub der Region noch mehr über das Fränkische Seenland erfahren möchtest, kannst du auch das Infozentrum Seenland in Pleinfeld besuchen.

Fazit - Fränkisches Seenland als touristisches Highlight in ganz Bayern

Das Fränkische Seenland ist eines der touristischen Highlights in ganz Bayern. Ursprünglich zur Verbesserung der Wasserwirtschaft geschaffen, ist die Region heute ein sehr bedeutendes Nah- und Fremdenverkehrsgebiet. Hier gibt es sehr viele Freizeitangebote und unzählige Unterkünfte für den kleinen und großen Geldbeutel. Auch für den Tagestourismus sind die Seen zu jeder Jahreszeit einen Abstecher wert. Die 12 schönsten Campingplätze Deutschlands findest du übrigens hier.