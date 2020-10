Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronazahlen hat sich die Stadt Nürnberg am Montagabend (19. Oktober 2020) dazu entschieden, die Verbrauchermesse Consumenta abzusagen. Diese wäre am Samstag (24. Oktober 2020) gestartet und am 1. November zu Ende.

"Wir bedauern dies sehr, zumal die Veranstalter ein tolles Konzept und ein ausgeklügeltes Hygienekonzept vorgelegt haben“, betont Oberbürgermeister Marcus König. "Wir haben auch lange an die Pläne für die Veranstaltung mit der langen Tradition in Nürnberg geglaubt. Aber in Zeiten steigender Corona-Fallzahlen können wir es nicht verantworten, dass im Messezentrum über einen Zeitraum von neun Tagen viele Tausend Besucher täglich zusammenkommen“, ergänzt er in einer aktuellen Pressemitteilung des Rathauses Nürnberg.

Consumenta abgesagt: "Wir bedauern das sehr"

Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt hierzu: "Das ist eine schwere Entscheidung – gerade weil es in Bayern sehr strenge Hygiene- und Abstandsvorgaben für Messeveranstaltungen gibt. Die Consumenta 2020 wäre endlich wieder eine Möglichkeit für viele Handwerksbetriebe, Großund Einzelhandel, Dienstleister und Direktvermarkter aus unserer Region gewesen, sich dem Publikum zu präsentieren."