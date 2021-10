Nürnberg vor 1 Stunde

Appell

"Unverzüglich in Quarantäne begeben": Corona-Anstieg sorgt in Nürnberg für Chaos

Derzeit sorgt ein starker Anstieg an Infektionsfällen für Chaos in Nürnberg. Mehrere Hundert Indexfälle konnten noch nicht bearbeitet werden, was Auswirkungen auf die Zahlen des LGL und des RKI hat.