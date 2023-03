Fußball-Legende David Beckham zeigte sich erneut in Franken. Zunächst wies ein Post des Nürnberger Restaurants "Brasserie Nitz" darauf hin. Jetzt tauchten Bilder auf dem eigenen Instagram-Profil des gebürtigen Engländers auf.

Der Besuch genau vor einem Jahr in Herzogenaurach legte die Vermutung nahe, dass es sich auch diesmal um eine Reise zum Adidas-Hauptsitz handelte, da eine Kooperation zwischen dem Sportartikelhersteller und Beckham besteht. Jetzt sind die Spekulationen vom Tisch.

Update vom 24.03.2023: David Beckham bei Podiums-Event mit Adidas-Chef in Herzogenaurach

Drei Bilder zeigen den Adidas-Vorstandsvorsitzenden Bjørn Gulden und David Beckham mit Mikrofonen auf einer Bühne vor Publikum. Die Stimmung wirkt ausgelassen. Beckham schien sich unter anderem Fragen von Gulden gestellt zu haben. Auf seinem Profil "Great couple of days at HQ (Headquarter) with the big boss" und setzt ein Herz hinter "adidas family".

Unter Guldens Post kommentiert er lachend: "Thank you to the big boss for always asking the best and most challenging questions".

Gulden selbst widmet dem prominenten Gast ehrenvolle Worte: "The most loyal… the smartest… the stylist and one of the best…. David Beckham. Always an honor to listen to you!" Kurz nach dem Besuch in Franken zeigte sich David Beckham, zurück in Großbritannien, mit dem Rapper Snoop Dogg, welcher in London in dieser Woche ein Konzert gab.

Erstmeldung vom 23.03.2023: David Beckham erneut in Franken - Liefen Kampagnen-Gespräche mit Adidas? Nürnberger Restaurant schweigt

Auch wenn sich die "Brasserie Nitz" nicht über die Hintergründe des Besuchs äußern will, wie es gegenüber inFranken.de heißt, gibt es freilich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der gebürtige Engländer wegen einer Kooperation mit Adidas in Franken war.

Er trägt selbst Mode der Marke, hat bereits eigene Adidas-Schuhe designt und an verschiedenen Kampagnen teilgenommen. Es könnte gut sein, dass jetzt neue Besprechungen mit dem Sportartikelhersteller liefen - klar ist das aber nicht.

Anders als im letzten Jahr lässt er seine Community diesmal nicht teilhaben. Am Dienstagabend (21. März 2023) zeigte sich der 47-Jährige auf seinem Instagram-Kanal mit dem Rapper Snoop Dogg. "The Man was back in town last night", ist der Titel - gemeint ist London, wo der Musiker ein Konzert gab.