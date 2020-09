Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt: Am Samstagnachmittag (5. September 2020) hat es in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Hasenbuck gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

Laut Polizei wurden Zeugen gegen 14.45 Uhr auf einen akustischen Rauchmelder aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Gerberstraße aufmerksam. Dort ließ sich außerdem eine bereits deutliche Rauchentwicklung feststellen. Die umgehend alarmierte Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung und konnte die Flammen rasch löschen.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. "In der Wohnung konnte ein Hund leider nur noch tot geborgen werden", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache übernommen. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Symbolfoto: dife88/Pixabay