Die Suche nach einer 46-Jährigen, die am Sonntag nach einem Krankenhausaufenthalt im Nürnberger Land spurlos verschwunden war, ist beendet.

Laut Polizei Mittelfranken wurde der leblose Körper der Frau am Dienstag (4. April 2023) gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit widerrufen.

Nürnberger Land: Hubschrauber entdecken Leiche - Suche nach vermisster Frau in Engelthal beendet

Am Dienstagvormittag lokalisierten demnach Beamte der Polizeihubschrauberstaffel eine leblose Person in einem Waldstück östlich von Engelthal. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnten diese nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm die Todesfallermittlungen. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf mögliche Straftaten oder ein Verschulden Dritter.

Die Verstorbene wurde zweifelsfrei als die am Sonntag vermisste 46-Jährige identifiziert.

Laut Angaben der Polizei war die aus Neumarkt i. d. Oberpfalz stammende Vermisste am Sonntag in der Klinik in Engelthal verschwunden. Gegen 9 Uhr verließ sie die Klinik in Engelthal im Landkreis Nürnberger Land und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

