Schwabach vor 43 Minuten

Nachdem sie aus Drogeriemarkt geworfen wurde: Frau schließt sich fremder Hochzeitsgesellschaft an

Eine Kundin hat sich am Samstag in einer Drogerie in Schwabach so aggressiv verhalten, dass die Polizei anrücken musste. Das sollte jedoch nicht der letzte Einsatz gewesen sein.