Ein Unfall verursachte am Freitagvormittag (1. September 2023) gegen 09.30 Uhr am Ortseingang Röthenbach größere Verkehrsbeeinträchtigungen, wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz mitteilte.

Eine 24-Jährige aus Lauf befuhr die Staatsstraße von Lauf kommend und verringerte ihre Geschwindigkeit ordnungsgemäß am Ortseingang Röthenbach, als ihr ein dahinter fahrendes Auto mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Der Wagen der Lauferin wurde auf den neben liegenden Grünstreifen geschleudert und kam erst nach mehreren Drehungen zum Stehen.

Auffahrunfall verursacht hohen Schaden

Hierbei wurde auch ein geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Das Auto des 43-jährigen Unfallverursachers aus Schnaittach geriet auf die Gegenfahrbahn und kam dort nach mehreren Metern erst zum Stehen. Anschließend legte er den Rückwärtsgang ein und beschädigte ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel.

Die Unfallursache war für die eingesetzten Polizeibeamten schnell klar. Ein aufgrund des starken Alkoholgeruches durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Schnaittacher musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die 24-jährige Unfallbeteiligte musste mit leichten Verletzungen im Brust- und Nackenbereich ins Krankenhaus Lauf eingeliefert werden. Die Röthenbacher Feuerwehr übernahm während der Unfallaufnahme die Verkehrslenkung. Die dortige Sulzbacher Straße war für eine Stunde nur einseitig befahrbar. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Mariia Mutova/#285561/colourbox.de (Symbolbild)