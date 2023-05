Überall herrscht Personalmangel, da ist die Polizei keine Ausnahme. Und heutzutage muss man schon kreativ sein, um gute Leute mit an Bord zu holen. Dem Polizeipräsidium Mittelfranken ist das auf jeden Fall gelungen - und nicht nur Nerds, Science-Fiction-Fans und Gamer dürften zumindest schmunzeln.

Zunächst nahm die Personalabteilung der Ermittlungsbehörde den Star-Wars-Tag am 4. Mai zum Anlass, geeignete Bewerberinnen und Bewerber in den Polizeidienst zu locken. "Möge die Macht mit dir sein - Komm zu uns ins Team" steht auf dem Bild im Facebook-Post. Daneben bewundert Darth Vader einen Polizeihubschrauber. "Starte deine eigene mehrteilige Saga und werde Teil der Bayerischen Polizei. Komm auf die helle Seite der Macht", heißt es mit dem Versprechen "galaktischer Herausforderungen".

Noch am selben Tag setzte die Polizei eine weitere Nerd-Stellenanzeige drauf. Denn das Präsidium sucht nicht nur händeringend nach Ermittlerin und Streifenbeamten, sondern auch nach technischem Personal. Und wer könnte besser Werbung für den Job als Haustechniker und Installateur machen, als die wohl bekanntesten Klempner der Videospiel-Welt? So laden Super Mario und Luigi auf der Polizei-Facebook-Seite zum "Klempner Game" bei der Polizei Mittelfranken auf.

In der Community haben die beiden "nerdigen" Job-Posts für gute Laune gesorgt. "Das nenn ich mal eine sympathische Stellenausschreibung", schreibt eine Userin unter die Anzeige mit Mario und Luigi. Ein anderer wiederum warnt, man sollte "nur jemanden einstellen, der dünne Rohre verlegt. Nicht dass da noch jemand auf die Idee kommt zu flüchten, wenn dickere Rohre genommen werden." Eine Anspielung auf die Vorliebe der italienischen Prinzessinnen-Retter, durch grüne Rohre zu rutschen.

Auch die Darth-Vader-Anzeige kam recht gut an. So schreibt ein Nutzer: "Respekt, was ne geile Anzeige". Die Werbung mit dem Star-Wars-Erzbösewicht sorgte aber auch für einige Fragezeichen. "Aber ihr seid doch die Exekutive des 'Imperiums' (Staat) und somit auf der 'dunklen' Seite der Macht", gibt ein User zu bedenken. Aber es werden vereinzelt auch Stimmen laut, die mit dem Humor des Polizeipräsidiums nur wenig anfangen können. "Seriös ist das ja nicht! Eher lachhaft!", beschwert sich ein Nutzer.