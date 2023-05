Am Montagvormittag (15. Mai 2023) kam es im Nürnberger Osten zu einem schweren Fahrzeugbrand. Die Fahrerin eines Vans wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Eine 65-Jährige befuhr am Montag gegen 9.30 die Erlenstegstraße in Nürnberg, als ihr zum Wohnmobil ausgebauter Van Feuer fing. Die Frau hielt laut ersten Informationen der Polizei an, um selbst nach der Ursache zu suchen. Als sie in den Motorraum ihres Fahrzeugs schaute, zog sie sich Verbrennungen im Bereich des Kopfes und des Gesichtes zu.

Van fängt bei voller Fahrt Feuer - Fahrerin erleidet Verbrennungen am Kopf

Wie schwer die Verletzungen der Frau sind, ist laut der Polizei bisher nicht bekannt. Sie musste jedoch zur Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht werden. Auch zur Brandursache oder die Höhe des Sachschadens gibt es derzeit keine weiteren Informationen.

Der Van brannte jedoch vollständig aus. Die Erlenstegstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.

