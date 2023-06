Am ersten Tag von Rock in Park ist es gleich zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 17.30 Uhr am frühen Freitagabend ist ersten Informationen der Polizei zufolge auf dem Festivalgelände ein Verteilerkasten in Brand geraten.

Wie es genau zu dem Feuer gekommen ist, ist der Polizei zufolge noch unklar. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Es bestand auch keine Gefahr für die umstehenden Besucherinnen und Besucher.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.