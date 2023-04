Ein alkoholisierter 33-Jähriger sorgte auf der Wache der Bundespolizeiinspektion am Nürnberger Hauptbahnhof für reichlich Ärger.

Wie die Bundespolizei berichtet, suchte der Mann in der Nacht von Samstag (22. April 2023) auf Sonntag (23. April) die Polizeiwache auf und begann dort sehr betrunken ein "polizeilich nicht relevantes Anliegen" vorzutragen. Die diensthabenden Beamten forderten den 33-Jährigen dann, die Dienststelle zu verlassen und am Folgetag nüchtern zurückzukommen.

Alkoholisierter Störenfried: Mann weigert sich Polizeiwache zu verlassen

Dabei zeigte sich der Mann allerdings uneinsichtig und weigerte sich laut Polizeiangaben "hartnäckig", den Eingangsbereich zu verlassen. Als weitere Beamten mit einer "polizeipflichtigen Person" die Dienststelle betraten, filmte er die Situation mit seinem Handy. Auch der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach.

Als ein Beamter den 33-Jährigen am Filmen hindern wollte, schlug dieser ihm mit der Faust in den Bauch. Nach diesem Vorfall konnte der Unruhestifter von mehreren Polizisten fixiert und in die Innenräume der Dienststelle verbracht werden. Nachdem seine Personalien aufgenommen waren, durfte der Mann wieder gehen. Beim Verlassen der Wache beleidigte er anschließend mehrere Beamte und zeigte zudem den Hitlergruß.

Gegen den renitenten Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wird sich zeitnah wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung verantworten müssen.