Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz absolvierten Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen. Ein 19-Jähriger hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt - und steckte dann auf seinem Balkon im dritten Stock fest. Dies berichtete die Polizei Mittelfranken auf Facebook.

Ein Nachbar bemerkte am frühen Samstagmorgen (29. Juli 2023), wie der Sohn seiner Nachbarn sichtlich ratlos auf dem Balkon der elterlichen Wohnung stand. Wie die Polizei später herausfand, war ihm ein Missgeschick passiert: Er war nachts noch unterwegs, hatte aber seinen Schlüssel vergessen. Um die Nacht nicht auf der Straße verbringen zu müssen, kletterte er kurzerhand bis in den dritten Stock des Mehrfamilienhauses.

19-Jähriger sperrt sich aus - dann klettert er bis in den dritten Stock

Von dort aus kam er aber auch nicht in die Wohnung - und an einen Weg zurück nach unten war ebenso nicht zu denken. Glücklicherweise alarmierte der aufmerksame Nachbar die Polizei, die den 19-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Feuerwehrleute öffneten die Tür zu Wohnung und ließen den jungen Mann herein.

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang eindringlich vor vergleichbaren Aktionen. "Für diese Fälle gibt es einen Schlüsselnotdienst, der euch gerne wieder in die Wohnung hilft", heißt es in dem Facebook-Post der Polizei.

Vorschaubild: © mastersenaiper/pixabay.com