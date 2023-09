Am Donnerstag (07. September 2023) verschafften sich zwei junge Männer gegen 1.30 Uhr illegal Zutritt zum umzäunten Außengelände des DB-Museums in Nürnberg. Während die beiden 23-Jährigen die museumswürdige S-Bahngarnitur besprühten, standen ein 21-Jähriger und eine 21-Jährige Schmiere.

Die beiden Aufpasser machten ihre Arbeit jedoch offensichtlich nicht gründlich genug, wie die Bundespolizei berichtete. Dass sie von zivilen Kräften der Bayerischen Landespolizei beobachtet wurden und sich diese annäherten, bemerkten sie zunächst nicht.

Sprayer verschandeln historische S-Bahn - Aufpasser sind nicht aufmerksam genug

Der hastige Fluchtversuch auf Fahrrädern scheiterte am koordinierten Eingreifen der Polizeikräfte. Beamte der Bundespolizei stellten dabei umfangreiches Beweismaterial sicher. Am Zug entstand ein Schaden in Höhe von 1300 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen die vier Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ein.

