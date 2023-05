Aufregung am frühen Morgen in Nürnberg: Schon wieder haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben könnten. Ein dunkles Auto spielt bei der Fahndung eine wichtige Rolle.

Gegen 4.40 Uhr wurde der Geldautomat am Mittwochmorgen (10. Mai 2023) in der Postbank-Filiale in der Welserstraße gesprengt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Täter dafür Sprengstoff verwendet haben, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilt. Bei dem zerstörten Gerät handelte es sich um einen Selbstbedienungsautomaten, der in einem Wohngebäude stand.

Geldautomat in Nürnberg gesprengt: Zeuge liefert Hinweis

Nach der Sprengung flohen die Täter mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Stadtmitte, wie ein Zeuge aussagte. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Um die Täter zu finden, wenden sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wem sind in der Nacht und am frühen Morgen im Bereich der Welserstraße in Nürnberg verdächtige Personen aufgefallen?

aufgefallen? Wer hat im Vorfeld der Tat in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges wahrgenommen, das im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

etwas Verdächtiges wahrgenommen, das im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten? Wer kann sonst Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212–0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zuletzt wurde ein Geldautomat im beliebten Touristenort Rothenburg ob der Tauber gesprengt: Auch hier wurde ein dunkler Wagen beim Tatort gesichtet.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild