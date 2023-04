Bislang unbekannte Täter schlugen allein seit Mittwoch (5. April 2023) in insgesamt sieben Fällen die Seitenscheiben von geparkten Autos in Fürth und im Westen Nürnbergs ein. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, stahlen die Unbekannten Wertgegenstände aus den Fahrzeuginnenräumen.

Davon betroffen waren in der Nacht auf den 6. April 2023 Autos in der Flurstraße, Amalienstraße und der Wolfringstraße in Fürth, in der Nacht auf Sonntag (16. April 2023) Autos in der Dooser Straße, Jägerstraße und Wolframs-Eschenbacher Straße in Nürnberg. In der Nacht auf Dienstag (18. April 2023) war es außerdem noch bei einem Auto in der Fürther Glockenstraße.

Mehrere Autos in Nürnberg und Fürth aufgebrochen - Polizei sucht die Täter

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Die Polizei rät zur Vorsicht und dazu, keine Wertgegenstände - insbesondere nicht sichtbare - in Fahrzeugen zu lagern, weil Diebe mitunter jede Gelegenheit nutzen, um schnelle Beute zu machen.

Vorschaubild: © Kris/pixabay.com/Symbolbild