Nürnberg: Feuerwehr macht unschöne Entdeckung auf Übungsplatz - "Trampelt auf unserem Ehrenamt herum"

"Trampelt auf unserem Ehrenamt herum": Almoshofer Einsatzkräfte empört

Im Nürnberger Stadtteil Almoshof wurde die dortige Feuerwehr kürzlich Opfer von Vandalismus. Gegenüber inFranken.de äußert sich einer der Kameraden zu dem Vorfall und erklärt, weshalb ihn solche Taten besonders ärgern.

Nürnberg: Feuerwehr Almoshof macht unschöne Entdeckung

"Zerstörung fremden Eigentums ist kein Kavaliersdelikt", schrieb die Feuerwehr Almoshof am Montag (3. Juli 2023) in einem Social-Media-Statement. Dem Beitrag angefügt ist das Foto eines Fahrzeugs mit zerstörter Frontscheibe: "Es ärgert uns sehr, dass irgendeine Person auf der Windschutzscheibe unseres Übungs-PKWs und letztendlich somit auch auf unserem wichtigen Ehrenamt herumtrampelt", heißt es weiter.

"Solche Fahrzeuge verwenden wir für Übungen, wir trainieren damit Einsatzszenarien, bei denen beispielsweise eine Person unter einem Fahrzeug eingeklemmt wird", erklärt Patrick Vogt von der Feuerwehr Almoshof im Gespräch mit inFranken.de. Hinweise auf den oder die Täter habe man bisher nicht, weswegen Vogt über das Motiv nur spekulieren kann.

Allerdings hoffe er, dass sich so ein Vorfall nicht so schnell wiederholen wird: "Für Außenstehende mag der Wagen wertlos aussehen, aber für uns ist er das einfach nicht. Wir beschaffen diese Fahrzeuge mühsam von Schrotthändlern, nur damit sie letztendlich solchen Aktionen zum Opfer fallen."

Kein Einzelfall: Feuerwehrmann weist auf Gefahren hin - "kann im Ernstfall niemand gebrauchen"

Vandalismus wie dieser seit laut Vogt allerdings kein Einzelfall in Almoshof: "So etwas kommt immer wieder mal vor, erst kürzlich hat jemand Flaschen in unserem Hof zerstört. Da fahren wir mit den Einsatzfahrzeugen, und einen kaputten Reifen an einem Feuerwehrfahrzeug kann im Ernstfall niemand gebrauchen". Auch im unterfränkischen Thüngersheim platzte der Feuerwehr vor kurzem der Kragen, als Gaffer nach einem tödlichen Unfall den Unmut der Einsatzkräfte auf sich zogen.

Ein solches Verhalten, das bringt Patrick Vogt klar zum Ausdruck, ärgere ihn und seine Kameraden von der Feuerwehr Almoshof: "Wir empfinden das als respektlos gegenüber dem Ehrenamt."

