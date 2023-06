Bei einem Brand im Fürther Stadtteil Poppenreuth am vergangenen Mittwoch (15. Juni 2023) wurde ein Feuerwehrmann außer Dienst unerwartet zum Helden. Neben zwei Verletzten sorgte das Feuer in einem Mehrfamilienhaus für einen hohen Sachschaden.

Im Gespräch mit inFranken.de schildert Hans Bauernschmidt seine Sicht auf den Vorfall und erklärt, wie ihn sein Gewissen zu der mutigen Tat bewegte.

"Bin doch hingefahren": Fürther Feuerwehrmann außer Dienst wird zum Helden

"Ich bin seit März Ausbilder bei der Fürther Feuerwehr. Nach Feierabend sitzen einige von uns oft noch zusammen und besprechen den Arbeitstag". Doch ausgerechnet am Mittwoch machte sich Bauernschmidt pünktlich gegen 16:45 Uhr auf dem Weg nach Hause. Eine Fügung des Schicksals, denn während der Autofahrt in Richtung Erlangen erregte etwas seine Aufmerksamkeit: "Auf der rechten Seite habe ich einen großen Rauchpilz entdeckt".

In der Annahme, die Einsatzkräfte seien ohnehin schon informiert, wollte er seinen Heimweg zunächst fortsetzen, entschied sich dann aber doch um: "Auf einmal habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, und bin doch da hingefahren." Als er in der Hans-Vogel-Straße eintraf, bot sich ihm ein besorgniserregender Anblick, denn aus dem Dachbereich des Mehrfamilienhauses schlugen bereits Flammen. Nachdem er sich von Passanten hatte versichern lassen, dass die Einsatzkräfte bereits alarmiert worden waren, eilte Bauernschmidt in das brennende Haus: "Ich bin direkt ins erste Gebäude gerannt und haben an alle Türen geklopft".

Einige Anwohner hätten die ernste Lage laut dem Feuerwehrmann zunächst nicht verstanden und nach dem Grund gefragt, doch letztendlich habe er alle hinaus holen können. Wieder draußen angelangt, traf Bauernschmidt "völlig überraschend" auf einen Kameraden von der Nürnberger Feuerwehr, der den Brand ebenfalls zufällig entdeckt hatte.

"War nur im Hemd": Einsatzkräfte entdecken Kameraden in Zivil bei Ankunft - Einwohner schildert ungewöhnliche Szene

Gemeinsam evakuierten sie anschließend das Nachbarhaus und forderten die Anwohner auf, ihre Autos im Hof zu räumen: "Als ich aus dem zweiten Gebäude raus bin, habe ich erst das ganze Ausmaß des Feuers entdeckt, mittlerweile hatte es sich zu einem Großbrand ausgeweitet", erinnert sich Bauernschmidt. Als die alarmierte Feuerwehr Fürth eintraf, seien seine Kameraden zunächst einmal verdutzt gewesen und hätten gefragt: "Wo kommst du denn jetzt her?".

Nach kurzer Erklärung habe er dem Einsatzleiter sofort mitgeteilt, dass sich niemand mehr im Haus aufhielt. Von diesem Moment an war sein außerplanmäßiger Einsatz beendet: "Ich war nur im Hemd, für den Rest des Einsatzes fehlte mir die Ausrüstung", so Bauernschmidt. Im Interview mit NEWS5 sprach Einsatzleiter Andreas Engelhardt von der Feuerwehr Fürth in Bezug auf Bauernschmidts couragierte Rettungstat von einem "glücklichen Umstand".

Ein anderer Einwohner beschrieb gegenüber NEWS5 die ersten Momente des Brandes: "Dieses Auto war als Erstes hier! Das, was daneben steht. Der hat gesagt 'hat jemand die Feuerwehr gerufen?'." Gleichzeitig diente Bauernschmidt der Brand als eine Art Training für anstehende Aufgaben: "Ich habe mich bei der Feuerwehr Fürth als Zugführer beworben, nächste Woche steht eine Übung an, bei der ich meine Fähigkeiten beweisen muss. Tatsächlich war dieser Brand ein recht vergleichbares Szenario." Weitere Nachrichten aus Fürth findest du hier.