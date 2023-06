Es war ein besonders tragischer Unfall auf der B27 bei Karsbach in Unterfranken. Ein Transporter geriet auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalcrash - ein Mensch war tot, zwei weitere wurden schwer verletzt. Bei dem Unglück war auch die Freiwillige Feuerwehr Thüngersheim aus dem Kreis Würzburg im Einsatz.

Die hat nun auf Facebook auf Ereignisse aufmerksam gemacht, die sämtliche Einsatzkräfte vor Ort zur Weißglut gebracht haben. Denn bei dem Crash trieben Gaffer besonders dreist ihr Unwesen. Und nicht nur da, laut dem 1. Kommandanten der Feuerwache, Sandro Saccavino, häuften sich vergleichbare Fälle in der jüngsten Vergangenheit. "Gaffen geht gar nicht!", heißt deshalb der eindrückliche Appell der Retter.

"Wir verstehen ein gewisses Maß an Neugierde oder Anteilnahme an solchen Ereignissen - auch hinsichtlich der Sorge, ob die eigene Familie, Freunde, Bekannte betroffen sein könnten", so die Feuerwehr auf Facebook. "Was wir aber weder tolerieren noch akzeptieren können ist, dass man sich teilweise mit Fernglas, Handy oder Fotoapparat ausrüstet, extra die Einsatzstelle aufsucht und hier für sehr lange Zeit gafft oder, noch schlimmer, gar fotografiert." Dies sei unverschämt und respektlos, konstatieren die unterfränkischen Einsatzkräfte.

Gaffer drängen sich immer öfter auf - Fränkische Feuerwehr mit deutlichen Worten

Was war aber genau passiert? Bei dem Unfall auf der B27 haben laut Saccavino mehrere Personen den Rettungskräften "sehr aufdringlich" in die Arbeit geschaut, "gekrönt davon, dass Schaulustige sogar über die Bahngleise" zur Unfallstelle gelaufen sind. Auch auf einer nahegelegenen Brücke hätten sich Gaffer teilweise mit Teleobjektiven postiert und den Unfall fotografiert.

Ein Mann war dem Feuerwehr-Kommandanten zufolge besonders dreist - und habe das Gaffen "auf die Spitze getrieben". Er wurde wegen seiner Aufdringlichkeit von Polizei und Rettungsdienst zunächst weggeschickt. Locker lassen wollte er aber nicht. "Er hat andere Bekleidung angezogen, eine Mütze aufgesetzt und ist einfach zurückgekommen", berichtet Sandro Saccavino im Gespräch mit inFranken.de. Der Mann sei wohl der Meinung gewesen, dass man ihn so nicht mehr erkennen würde.

Leider könne man oft nichts gegen Gaffer machen, solange sie nicht direkt in den Rettungseinsatz eingreifen würden, konstatiert Saccavino. Wenn es aber richtig aufdringlich wird und die Retter ihren Job nicht mehr richtig machen können, dann habe man bei der Polizei einen guten Partner: "Die Kameraden in Blau sind verlässlich und schreiten da ein."

Besondere Belastung für Betroffene - viele Anwohner handeln dennoch richtig

Bei dem Post auf Facebook ist es in erster Linie aber darum gegangen, die Leute dafür zu sensibilisieren, was sie eigentlich mit ihrem Gaffen anrichten. Für die Retter sei es eine "Zusatzbelastung, wenn man Augen und Ohren im Nacken hat". Doch Feuerwehr und Sanitäter sind laut Saccavino bei all dem Leid routiniert und machen trotzdem ihren Job. Schlimmer ist es aber für die Betroffenen bei einem Unfall. Dass sich Menschen "an dem Leid ergötzen, belastet die Familien der Betroffenen zusätzlich", so der erfahrene Feuerwehrmann aus Unterfranken. Man solle einfach weiterlaufen, wegschauen und die Menschen ihrem Schicksal überlassen.

Bei all dem Ärger, gibt es aber auch Lichtblicke, die Sandro Saccavino nicht unerwähnt lassen will. Denn trotz der negativen Erfahrungen hat man in bei den vergangenen Einsätzen auch "sehr viel Anerkennung gespürt. Bei langen Verkehrsabsicherungen sind Anwohner vorbeikommen und haben mal was zum Trinken, Eis oder Kaffee gebracht." Aus diesem Grund will man schon bald einen weiteren Post in den sozialen Medien veröffentlichen. Dort will sich die Feuerwehr Thüngersheim dann bei all den Menschen bedanken, die es richtig machen.