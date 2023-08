Nürnberg: Feuerwehr entfernt Ehering mit Spezialfräser

Am Montag (14. August 2023) bat ein 26-jähriger Mann die Kollegen der Feuerwache 2 in der Veilhofstraße um Hilfe. Sein Ringfinger schwoll seit den Morgenstunden so stark an, dass er seinen Ehering nicht mehr ausziehen konnte. Er fragte vorher schon in einer Klinik an, doch hier konnte ihm aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nicht geholfen werden.

Die Feuerwache 3 verfügt für solche Fälle über ein spezielles Ringentfernungsset. Die Kollegen der Feuerwache 3 fuhren damit also zur Feuerwache 2, wo der Mann schon ungeduldig wartete, so die Berufsfeuerwehr Nürnberg.

Feuerwehr entfernt Ehering in Nürnberg: Ring wurde halbiert

Mittels eines speziellen Fräsers, viel kühlendem Wasser und viel Geduld konnte der legierte Edelstahlring auseinandergezogen und über den stark angeschwollenen Ringfinger des Mannes gezogen werden. Wie die Ehefrau auf den halbierten Ehering reagierte, ist allerdings nicht bekannt.