Zu einem Überfall auf einen 40-Jährigen kam es in der Nacht von Samstag (29.07.2023) auf Sonntag (30.07.2023) am Kohlenhof in Nürnberg.

Der Mann befand sich laut Angaben der Polizei gegen 2 Uhr nachts am Schotterparkplatz parallel zur Kohlenhofstraße, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Schon nach wenigen Worten griffen die Unbekannten den 40-Jährigen an und schlugen ihn zu Boden. Sie entwendeten seine Wertsachen und rannten in Richtung Innenstadt davon. Der 40-Jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass sie etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet waren. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz